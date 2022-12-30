30 декабря 2022

Посол РФ Ульянов ответил Франции и ФРГ, «разоблачившим» Минские соглашения

Посол РФ Ульянов: ФРГ и Франция усилили армию Украины во время действия Минских соглашений
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Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, рукопожатие, чиновники, матвеев дмитрий
Франция и ФРГ использовали Минские соглашения для усиления Украины Фото:
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Экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель признались, что «заслугой» Минских соглашений являлось оснащение армии Украины. Посол России в Австрии Михаил Ульянов прокомментировал эти «разоблачительные» заявления.

«Извините, но в свете „разоблачений“, сделанных открыто Олландом и Меркель, Франция и Германия не имели в виду мира на переговорах по Минских соглашениям. Они, по сути, были нацелены на подготовку к широкомасштабной войне», — написал Михаил Ульянов в соцсети.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Минские соглашения дали возможность усилить украинскую армию. Меркель также отметила, что в 2014 году НАТО поставляло оружие Киеву в том объеме, что и сейчас.

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Экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель признались, что «заслугой» Минских соглашений являлось оснащение армии Украины. Посол России в Австрии Михаил Ульянов прокомментировал эти «разоблачительные» заявления. «Извините, но в свете „разоблачений“, сделанных открыто Олландом и Меркель, Франция и Германия не имели в виду мира на переговорах по Минских соглашениям. Они, по сути, были нацелены на подготовку к широкомасштабной войне», — написал Михаил Ульянов в соцсети. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Минские соглашения дали возможность усилить украинскую армию. Меркель также отметила, что в 2014 году НАТО поставляло оружие Киеву в том объеме, что и сейчас.
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