Посол РФ Ульянов ответил Франции и ФРГ, «разоблачившим» Минские соглашения

Посол РФ Ульянов: ФРГ и Франция усилили армию Украины во время действия Минских соглашений

31 декабря 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

Франция и ФРГ использовали Минские соглашения для усиления Украины Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель признались, что «заслугой» Минских соглашений являлось оснащение армии Украины. Посол России в Австрии Михаил Ульянов прокомментировал эти «разоблачительные» заявления. «Извините, но в свете „разоблачений“, сделанных открыто Олландом и Меркель, Франция и Германия не имели в виду мира на переговорах по Минских соглашениям. Они, по сути, были нацелены на подготовку к широкомасштабной войне», — написал Михаил Ульянов в соцсети. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Минские соглашения дали возможность усилить украинскую армию. Меркель также отметила, что в 2014 году НАТО поставляло оружие Киеву в том объеме, что и сейчас.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель признались, что «заслугой» Минских соглашений являлось оснащение армии Украины. Посол России в Австрии Михаил Ульянов прокомментировал эти «разоблачительные» заявления. «Извините, но в свете „разоблачений“, сделанных открыто Олландом и Меркель, Франция и Германия не имели в виду мира на переговорах по Минских соглашениям. Они, по сути, были нацелены на подготовку к широкомасштабной войне», — написал Михаил Ульянов в соцсети. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Минские соглашения дали возможность усилить украинскую армию. Меркель также отметила, что в 2014 году НАТО поставляло оружие Киеву в том объеме, что и сейчас.