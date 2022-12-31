Пасечник заявил о жестоких пытках россиян в украинском плену

Международным правозащитным организациям не удается заставить Украину соблюдать Женевские конвенции в вопросе обращения с российскими пленными. Такое заявление сделал врио главы республики Леонид Пасечник, подчеркнув, что пленные российские солдаты постоянно подвергаются пыткам и избиениям.
«Международные правозащитные организации по-прежнему не могут принудить Киев к исполнению Женевских конвенций, показывая свою несостоятельность и бессилие. Психологическое и моральное воздействие — меньшее, чему подвергаются наши бойцы, не говоря уже о постоянных пытках и избиениях», — заявил Пасечник в интервью ТАСС.
В ноябре из украинского плена освободили 23 военных из ЛНР, передает РАПСИ. По словам Пасечника, их пытали и избивали. Также следы пыток обнаружили у одного из погибших военных, тело которого передала Украина в ЛНР, рассказала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. По словам властей ЛНР, украинские военные использовали для пыток электрические стулья. В Следственном комитете РФ сообщили, что собрали показания бывших военнопленных.
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Международным правозащитным организациям не удается заставить Украину соблюдать Женевские конвенции в вопросе обращения с российскими пленными. Такое заявление сделал врио главы республики Леонид Пасечник, подчеркнув, что пленные российские солдаты постоянно подвергаются пыткам и избиениям. «Международные правозащитные организации по-прежнему не могут принудить Киев к исполнению Женевских конвенций, показывая свою несостоятельность и бессилие. Психологическое и моральное воздействие — меньшее, чему подвергаются наши бойцы, не говоря уже о постоянных пытках и избиениях», — заявил Пасечник в интервью ТАСС. В ноябре из украинского плена освободили 23 военных из ЛНР, передает РАПСИ. По словам Пасечника, их пытали и избивали. Также следы пыток обнаружили у одного из погибших военных, тело которого передала Украина в ЛНР, рассказала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. По словам властей ЛНР, украинские военные использовали для пыток электрические стулья. В Следственном комитете РФ сообщили, что собрали показания бывших военнопленных.