Пасечник заявил о жестоких пытках россиян в украинском плену

Пасечник обвинил Украину в нарушении Женевских конвенций по обращению с пленными

Леонид Пасечник рассказал о пытках над пленными россиянами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Международным правозащитным организациям не удается заставить Украину соблюдать Женевские конвенции в вопросе обращения с российскими пленными. Такое заявление сделал врио главы республики Леонид Пасечник, подчеркнув, что пленные российские солдаты постоянно подвергаются пыткам и избиениям.

«Международные правозащитные организации по-прежнему не могут принудить Киев к исполнению Женевских конвенций, показывая свою несостоятельность и бессилие. Психологическое и моральное воздействие — меньшее, чему подвергаются наши бойцы, не говоря уже о постоянных пытках и избиениях», — заявил Пасечник в интервью ТАСС.

В ноябре из украинского плена освободили 23 военных из ЛНР, передает РАПСИ. По словам Пасечника, их пытали и избивали. Также следы пыток обнаружили у одного из погибших военных, тело которого передала Украина в ЛНР, рассказала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. По словам властей ЛНР, украинские военные использовали для пыток электрические стулья. В Следственном комитете РФ сообщили, что собрали показания бывших военнопленных.