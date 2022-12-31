31 декабря 2022

В России на 6,3% увеличился МРОТ

© Служба новостей «URA.RU»
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МРОТ в России теперь более 16 тысяч рублей Фото:

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 6,3%. Эту инициативу одобрила Госдума.

В 2023 году МРОТ подняли на 6,3%. Сумма теперь составляет 16242 рубля вместо 15279 рублей. Это позволит компенсировать рост цен, который был в 2022 году.

В результате повышения МРОТ увеличится сумма социальных пособий и поднимутся зарплаты у 3,5 миллионов бюджетников. Закон об увеличении МРОТ в декабре подписал президент России Владимир Путин. До этого МРОТ повышали в июне 2022 года. Прожиточный минимум составит 14375 рублей.

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С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 6,3%. Эту инициативу одобрила Госдума. В 2023 году МРОТ подняли на 6,3%. Сумма теперь составляет 16242 рубля вместо 15279 рублей. Это позволит компенсировать рост цен, который был в 2022 году. В результате повышения МРОТ увеличится сумма социальных пособий и поднимутся зарплаты у 3,5 миллионов бюджетников. Закон об увеличении МРОТ в декабре подписал президент России Владимир Путин. До этого МРОТ повышали в июне 2022 года. Прожиточный минимум составит 14375 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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