Волонтеры из ХМАО записали новогоднее поздравление в ДНР

31 декабря 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Добровольцы из ХМАО проведут новогодние праздники в ДНР (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО, которые находятся в ДНР, записали новогоднее поздравление для земляков. Видео опубликовано на странице Гумкорпуса в соцсети «ВКонтакте». «В этот день мы хотим выразить вам огромную благодарность за ваше неравнодушие и открытые сердца. Поверьте нам на слово, мы очень много слышали от граждан Донбасса этих слов, и все они предназначались вам. Поздравляем с наступающим Новым годом!» — рассказали волонтеры. Добровольцы находятся в ДНР с гуманитарной миссией. «Они творят чудеса, спасают жизни тысяч сограждан», — сообщается в канале. Ранее сообщалось, что добровольцы посетили Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» в Торезе Горловского района Донецкой Народной республики. Они вручили подарки воспитанникам. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО, которые находятся в ДНР, записали новогоднее поздравление для земляков. Видео опубликовано на странице Гумкорпуса в соцсети «ВКонтакте». «В этот день мы хотим выразить вам огромную благодарность за ваше неравнодушие и открытые сердца. Поверьте нам на слово, мы очень много слышали от граждан Донбасса этих слов, и все они предназначались вам. Поздравляем с наступающим Новым годом!» — рассказали волонтеры. Добровольцы находятся в ДНР с гуманитарной миссией. «Они творят чудеса, спасают жизни тысяч сограждан», — сообщается в канале. Ранее сообщалось, что добровольцы посетили Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» в Торезе Горловского района Донецкой Народной республики. Они вручили подарки воспитанникам. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР.