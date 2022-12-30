30 декабря 2022

Волонтеры из ХМАО записали новогоднее поздравление в ДНР

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, хлеб, деревня, гуманитарная помощь, донбасс, сельская местность, село, вода, гуманитарная катастрофа
Добровольцы из ХМАО проведут новогодние праздники в ДНР (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО, которые находятся в ДНР, записали новогоднее поздравление для земляков. Видео опубликовано на странице Гумкорпуса в соцсети «ВКонтакте».

«В этот день мы хотим выразить вам огромную благодарность за ваше неравнодушие и открытые сердца. Поверьте нам на слово, мы очень много слышали от граждан Донбасса этих слов, и все они предназначались вам. Поздравляем с наступающим Новым годом!» — рассказали волонтеры.

Добровольцы находятся в ДНР с гуманитарной миссией. «Они творят чудеса, спасают жизни тысяч сограждан», — сообщается в канале.

Ранее сообщалось, что добровольцы посетили Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» в Торезе Горловского района Донецкой Народной республики. Они вручили подарки воспитанникам.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

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Волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО, которые находятся в ДНР, записали новогоднее поздравление для земляков. Видео опубликовано на странице Гумкорпуса в соцсети «ВКонтакте». «В этот день мы хотим выразить вам огромную благодарность за ваше неравнодушие и открытые сердца. Поверьте нам на слово, мы очень много слышали от граждан Донбасса этих слов, и все они предназначались вам. Поздравляем с наступающим Новым годом!» — рассказали волонтеры. Добровольцы находятся в ДНР с гуманитарной миссией. «Они творят чудеса, спасают жизни тысяч сограждан», — сообщается в канале. Ранее сообщалось, что добровольцы посетили Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» в Торезе Горловского района Донецкой Народной республики. Они вручили подарки воспитанникам. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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