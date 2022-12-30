Екатеринбуржцам раскрыли, когда появятся рейсы в Петрозаводск

Рейсы из Петрозаводска в Екатеринбург запустят с марта 2023 года

31 декабря 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Авиарейсы запустят с марта 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиарейсы из Петрозаводска в Екатеринбург запустят с марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. «Маршрут на Екатеринбург планируется запустить с 1 марта 2023 года», — передает слова ведомства ТАСС. Авиарейсы будут субсидироваться из федерального и регионального бюджета в отношении 50 на 50. Ранее URA.RU передавало слова министра транспорта республики Карелия Сергея Щебекина, что ведутся переговоры о запуске авиарейсов. При этом Щебекин отмечал, что если направление в Екатеринбург будет востребовано, то финансирование будет организовано совместно с властями Свердловской области.

Авиарейсы из Петрозаводска в Екатеринбург запустят с марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. «Маршрут на Екатеринбург планируется запустить с 1 марта 2023 года», — передает слова ведомства ТАСС. Авиарейсы будут субсидироваться из федерального и регионального бюджета в отношении 50 на 50. Ранее URA.RU передавало слова министра транспорта республики Карелия Сергея Щебекина, что ведутся переговоры о запуске авиарейсов. При этом Щебекин отмечал, что если направление в Екатеринбург будет востребовано, то финансирование будет организовано совместно с властями Свердловской области.