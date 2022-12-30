30 декабря 2022

Екатеринбуржцам раскрыли, когда появятся рейсы в Петрозаводск

Рейсы из Петрозаводска в Екатеринбург запустят с марта 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Авиарейсы запустят с марта 2023 года Фото:

Авиарейсы из Петрозаводска в Екатеринбург запустят с марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

«Маршрут на Екатеринбург планируется запустить с 1 марта 2023 года», — передает слова ведомства ТАСС. Авиарейсы будут субсидироваться из федерального и регионального бюджета в отношении 50 на 50.

Ранее URA.RU передавало слова министра транспорта республики Карелия Сергея Щебекина, что ведутся переговоры о запуске авиарейсов. При этом Щебекин отмечал, что если направление в Екатеринбург будет востребовано, то финансирование будет организовано совместно с властями Свердловской области.

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Авиарейсы из Петрозаводска в Екатеринбург запустят с марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. «Маршрут на Екатеринбург планируется запустить с 1 марта 2023 года», — передает слова ведомства ТАСС. Авиарейсы будут субсидироваться из федерального и регионального бюджета в отношении 50 на 50. Ранее URA.RU передавало слова министра транспорта республики Карелия Сергея Щебекина, что ведутся переговоры о запуске авиарейсов. При этом Щебекин отмечал, что если направление в Екатеринбург будет востребовано, то финансирование будет организовано совместно с властями Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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