Екатеринбуржцам раскрыли, когда появятся рейсы в Петрозаводск

Авиарейсы из Петрозаводска в Екатеринбург запустят с марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.
«Маршрут на Екатеринбург планируется запустить с 1 марта 2023 года», — передает слова ведомства ТАСС. Авиарейсы будут субсидироваться из федерального и регионального бюджета в отношении 50 на 50.
Ранее URA.RU передавало слова министра транспорта республики Карелия Сергея Щебекина, что ведутся переговоры о запуске авиарейсов. При этом Щебекин отмечал, что если направление в Екатеринбург будет востребовано, то финансирование будет организовано совместно с властями Свердловской области.
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