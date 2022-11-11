11 ноября 2022

В Екатеринбург планируют запустить авиарейсы из Петрозаводска

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Петрозаводска в Екатеринбург планируют запустить в 2023 году Фото:

Власти Карелии намерены запустить авиарейсы из Петрозаводска в Екатеринбург в 2023 году. Об этом сообщил министр транспорта республики Карелия Сергей Щебекин.

«Мы планируем финансирование авиаперелетов в объеме по семи направлениям с учетом тех направлений, которые пока закрыты. <…> Наши граждане просили соединить нас с серединой России, с Уралом. Ведем переговоры с теми компаниями, которые готовы», — цитирует Щебекина агентство ТАСС.

Помимо этого, министр транспорта Карелии отметил, что если направление в Екатеринбург будет востребовано, то правительство Карелии обсудит совместное финансирование с властями Свердловской области. Также Щебекин сообщил, что сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые готовы к запуску авиарейсов.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ижавиа» возобновила полеты между Екатеринбургом и Ижевском. Также агентство рассказывало, что из Екатеринбурга появится рейсы в Турцию и Египет.

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Власти Карелии намерены запустить авиарейсы из Петрозаводска в Екатеринбург в 2023 году. Об этом сообщил министр транспорта республики Карелия Сергей Щебекин. «Мы планируем финансирование авиаперелетов в объеме по семи направлениям с учетом тех направлений, которые пока закрыты. <…> Наши граждане просили соединить нас с серединой России, с Уралом. Ведем переговоры с теми компаниями, которые готовы», — цитирует Щебекина агентство ТАСС. Помимо этого, министр транспорта Карелии отметил, что если направление в Екатеринбург будет востребовано, то правительство Карелии обсудит совместное финансирование с властями Свердловской области. Также Щебекин сообщил, что сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые готовы к запуску авиарейсов. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ижавиа» возобновила полеты между Екатеринбургом и Ижевском. Также агентство рассказывало, что из Екатеринбурга появится рейсы в Турцию и Египет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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