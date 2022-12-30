30 декабря 2022

В ХМАО запустили чат-бот для сбора жалоб на пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО могут анонимно оставлять сообщения о пьяных водителях через чат-бот Фото:

В ХМАО запустили чат-бот в Telegram, который предназначен для сбора жалоб на пьяных водителей. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.

«В целях предотвращения и предупреждения ДТП с участием водителей с признаками опьянения, создан чат-бот „ДПС ХМАО — Югра“. С его помощью граждане могут анонимно сообщать о водителях, которые допускают неадекватное поведение на дороге, управляют транспортным средством с признаками опьянения», — сообщается в канале.

В отправляемом сообщении необходимо указать расположение автомобиля — город, район, улицу, марку и номер машины, направление движения. Сообщение поступит в ГИБДД, после чего полицейские проверят информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута могут пожаловаться на рекламу запрещенных веществ через специальный бот в telegram. Для этого нужно указать название улицы и номер дома, либо отправить геолокацию.

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В ХМАО запустили чат-бот в Telegram, который предназначен для сбора жалоб на пьяных водителей. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. «В целях предотвращения и предупреждения ДТП с участием водителей с признаками опьянения, создан чат-бот „ДПС ХМАО — Югра“. С его помощью граждане могут анонимно сообщать о водителях, которые допускают неадекватное поведение на дороге, управляют транспортным средством с признаками опьянения», — сообщается в канале. В отправляемом сообщении необходимо указать расположение автомобиля — город, район, улицу, марку и номер машины, направление движения. Сообщение поступит в ГИБДД, после чего полицейские проверят информацию. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута могут пожаловаться на рекламу запрещенных веществ через специальный бот в telegram. Для этого нужно указать название улицы и номер дома, либо отправить геолокацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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