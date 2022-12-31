В результате переговоров из украинского плена были возвращены 82 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих», — написали в telegram-канале военного ведомства. В МО РФ уточнили, что освобожденных из плена бойцов доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Пленные пройдут реабилитацию, а также получат медицинскую и психологическую поддержку.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил о жестоких издевательствах ВСУ над российскими пленными. В СК заявили, что никто из причастных к пыткам не уйдет от уголовной ответственности.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
В результате переговоров из украинского плена были возвращены 82 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих», — написали в telegram-канале военного ведомства. В МО РФ уточнили, что освобожденных из плена бойцов доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Пленные пройдут реабилитацию, а также получат медицинскую и психологическую поддержку. Ранее Следственный комитет РФ сообщил о жестоких издевательствах ВСУ над российскими пленными. В СК заявили, что никто из причастных к пыткам не уйдет от уголовной ответственности.