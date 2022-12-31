Минобороны РФ сообщило о возвращении более 80 военнопленных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Освобожденным из плена будет оказана медицинская и психологическая помощь (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате переговоров из украинского плена были возвращены 82 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих», — написали в telegram-канале военного ведомства. В МО РФ уточнили, что освобожденных из плена бойцов доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Пленные пройдут реабилитацию, а также получат медицинскую и психологическую поддержку.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о жестоких издевательствах ВСУ над российскими пленными. В СК заявили, что никто из причастных к пыткам не уйдет от уголовной ответственности.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате переговоров из украинского плена были возвращены 82 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих», — написали в telegram-канале военного ведомства. В МО РФ уточнили, что освобожденных из плена бойцов доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Пленные пройдут реабилитацию, а также получат медицинскую и психологическую поддержку. Ранее Следственный комитет РФ сообщил о жестоких издевательствах ВСУ над российскими пленными. В СК заявили, что никто из причастных к пыткам не уйдет от уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...