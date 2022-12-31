С 2023 по 2025 год страховая пенсия будет повышаться на 6,8%
Пенсии с 1 января 2023 года повысят на 4,8%. Минимальная сумма выплаты пенсионерам составит 12 363 рубля, а среднегодовая пенсия составит 22 174 рубля.
- С 1 января страховые пенсии россиян повысятся на 4,8%. Минимальная пенсия составит 12 363 рубля, а среднегодовая пенсия достигнет 22 174 рублей.
- По инициативе Минтруда и социальной защиты РФ, страховая пенсия с 2023 до 2025 года будет ежегодно повышаться на 6,8%.
- Пенсионеры смогут несмотря на срок давности получить в полном объеме недополученные выплаты. Раньше в случае неполучения пенсии на протяжении шести месяцев, выплаты приостанавливались. Гражданин мог обратиться за пенсией, которую недополучил. Однако он получал средства, полученные лишь за три года до обращения.
- Получающий пенсию теперь может сохранить высокий уровень выплат. Он может это сделать при возвращении на военную службу и принятии участия в СВО после выхода на пенсию.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.