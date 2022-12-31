31 декабря 2022

Насколько повысят пенсии в 2023 году. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, мелочь, монеты, доходы, финансы, пенсия, банкноты, деньги, рубли, накопления, сбережения, средства
С 2023 по 2025 год страховая пенсия будет повышаться на 6,8% Фото:

Пенсии с 1 января 2023 года повысят на 4,8%. Минимальная сумма выплаты пенсионерам составит 12 363 рубля, а среднегодовая пенсия составит 22 174 рубля.

  • С 1 января страховые пенсии россиян повысятся на 4,8%. Минимальная пенсия составит 12 363 рубля, а среднегодовая пенсия достигнет 22 174 рублей.
  • По инициативе Минтруда и социальной защиты РФ, страховая пенсия с 2023 до 2025 года будет ежегодно повышаться на 6,8%.
  • Пенсионеры смогут несмотря на срок давности получить в полном объеме недополученные выплаты. Раньше в случае неполучения пенсии на протяжении шести месяцев, выплаты приостанавливались. Гражданин мог обратиться за пенсией, которую недополучил. Однако он получал средства, полученные лишь за три года до обращения.
  • Получающий пенсию теперь может сохранить высокий уровень выплат. Он может это сделать при возвращении на военную службу и принятии участия в СВО после выхода на пенсию.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Пенсии с 1 января 2023 года повысят на 4,8%. Минимальная сумма выплаты пенсионерам составит 12 363 рубля, а среднегодовая пенсия составит 22 174 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...