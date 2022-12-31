Абрамович потерял более половины состояния в 2022 году

Bloomberg: состояние Абрамовича за 2022 год уменьшилось до 7,8 млрд долларов

31 декабря 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Состояние Абрамовича сократилось более чем на 50%, сообщает Bloomberg Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Согласно индексу миллиардеров, состояние российского предпринимателя и государственного деятеля Романа Абрамовича в нынешнем году сократилось более чем вполовину. Об этом сообщают в американских СМИ. «Состояние Абрамовича упало более чем на 50% до 7,8 млрд долларов в этом году, часть этой суммы сейчас неликвидна», — сообщает Bloomberg со ссылкой на индекс миллиардеров. В издании отметили, что в 2022 году богатство миллиардеров России значительно сократилось, однако Абрамович пострадал в большей степени. Bloomberg, однако, подчеркивает, что существуют определенные нюансы. Снижение благосостояния богатых людей наблюдается в разных странах, например, российские олигархи потеряли гораздо меньше, нежели ряд миллиардеров на Западе: американский медиамагнат Марк Цукерберк, а также американский предприниматель Илон Маск понесли в 2022 больший ущерб. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию (СВО) на Украине целью которой является защита жителей Донбасса. После начала СВО западные страны усилили санкции против РФ. Так, уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Новой Зеландии. А Канада конфисковала активы Романа Абрамовича.

Согласно индексу миллиардеров, состояние российского предпринимателя и государственного деятеля Романа Абрамовича в нынешнем году сократилось более чем вполовину. Об этом сообщают в американских СМИ. «Состояние Абрамовича упало более чем на 50% до 7,8 млрд долларов в этом году, часть этой суммы сейчас неликвидна», — сообщает Bloomberg со ссылкой на индекс миллиардеров. В издании отметили, что в 2022 году богатство миллиардеров России значительно сократилось, однако Абрамович пострадал в большей степени. Bloomberg, однако, подчеркивает, что существуют определенные нюансы. Снижение благосостояния богатых людей наблюдается в разных странах, например, российские олигархи потеряли гораздо меньше, нежели ряд миллиардеров на Западе: американский медиамагнат Марк Цукерберк, а также американский предприниматель Илон Маск понесли в 2022 больший ущерб. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию (СВО) на Украине целью которой является защита жителей Донбасса. После начала СВО западные страны усилили санкции против РФ. Так, уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Новой Зеландии. А Канада конфисковала активы Романа Абрамовича.