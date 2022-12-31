31 декабря 2022

Вступил в силу указ Путина об увеличении численности ВС РФ

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Указ увеличил количество военнослужащих РФ на 137 тысяч человек Фото:

Указ президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 года об увеличении численности Вооруженных сил РФ официально вступил в силу. Об этом говорится в документе номер 575 на официальном портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2039758 единиц, в том числе 1150628 военнослужащих. Правительству РФ предусмотреть выделение средств необходимых для реализации указа», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информатизации.

Документ вступил в силу 1 января 2023 года. Указ Путина увеличивает численность военнослужащих РФ на 137 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало о подведении итогов СВО за 2022 год президентом Владимиром Путиным. Главнокомандующий подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы для самостоятельного развития.

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Указ президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 года об увеличении численности Вооруженных сил РФ официально вступил в силу. Об этом говорится в документе номер 575 на официальном портале правовой информации. «Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2039758 единиц, в том числе 1150628 военнослужащих. Правительству РФ предусмотреть выделение средств необходимых для реализации указа», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информатизации. Документ вступил в силу 1 января 2023 года. Указ Путина увеличивает численность военнослужащих РФ на 137 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало о подведении итогов СВО за 2022 год президентом Владимиром Путиным. Главнокомандующий подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы для самостоятельного развития.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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