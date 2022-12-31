Вступил в силу указ Путина об увеличении численности ВС РФ 01 января 2023 в 03:18 Размер текста - 17 + Указ увеличил количество военнослужащих РФ на 137 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Указ президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 года об увеличении численности Вооруженных сил РФ официально вступил в силу. Об этом говорится в документе номер 575 на официальном портале правовой информации. «Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2039758 единиц, в том числе 1150628 военнослужащих. Правительству РФ предусмотреть выделение средств необходимых для реализации указа», — сообщается в документе , опубликованном на официальном сайте правовой информатизации. Документ вступил в силу 1 января 2023 года. Указ Путина увеличивает численность военнослужащих РФ на 137 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало о подведении итогов СВО за 2022 год президентом Владимиром Путиным. Главнокомандующий подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы для самостоятельного развития. Указ президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 года об увеличении численности Вооруженных сил РФ официально вступил в силу. Об этом говорится в документе номер 575 на официальном портале правовой информации. «Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2039758 единиц, в том числе 1150628 военнослужащих. Правительству РФ предусмотреть выделение средств необходимых для реализации указа», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информатизации. Документ вступил в силу 1 января 2023 года. Указ Путина увеличивает численность военнослужащих РФ на 137 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало о подведении итогов СВО за 2022 год президентом Владимиром Путиным. Главнокомандующий подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы для самостоятельного развития. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям