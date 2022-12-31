Пермские горнолыжники спасли из-под снега щенят необычным способом. Фото

01 января 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

Щенков вытащили из-под снега с помощью сачка (фото из архива) Фото: Алексей Андронов © URA.RU На территории горнолыжного курорта Губаха в Пермском крае лыжники случайно обнаружили несколько щенков. Об этом рассказал очевидец в социальной сети. «Неделю назад катались на Губахе и случайно увидели щенков в скальном уступе, мы купили корм и пытались их поймать, но они не выходили, а достать их было сложно, потому что нора под наклоном и узкая. Спустя несколько дней приехали, выманили щенков едой и достали с помощью сачка», — рассказал участник спасения в telegram-канале «Мой город — Пермь». Щенки временно находятся в одной из гостиниц горнолыжной базы. В ближайшее время их передадут на передержку. Ранее URA.RU сообщало о спасении коровы, застрявшей в ливневой канализации в пермском микрорайоне Гайва. Операция по спасению заняла больше суток.

На территории горнолыжного курорта Губаха в Пермском крае лыжники случайно обнаружили несколько щенков. Об этом рассказал очевидец в социальной сети. «Неделю назад катались на Губахе и случайно увидели щенков в скальном уступе, мы купили корм и пытались их поймать, но они не выходили, а достать их было сложно, потому что нора под наклоном и узкая. Спустя несколько дней приехали, выманили щенков едой и достали с помощью сачка», — рассказал участник спасения в telegram-канале «Мой город — Пермь». Щенки временно находятся в одной из гостиниц горнолыжной базы. В ближайшее время их передадут на передержку. Ранее URA.RU сообщало о спасении коровы, застрявшей в ливневой канализации в пермском микрорайоне Гайва. Операция по спасению заняла больше суток.