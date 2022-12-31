31 декабря 2022
30 декабря 2022
29 декабря 2022

Пермские горнолыжники спасли из-под снега щенят необычным способом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для складирования снега компании ЮВИС. Сургут, щенки
Щенков вытащили из-под снега с помощью сачка (фото из архива) Фото:

На территории горнолыжного курорта Губаха в Пермском крае лыжники случайно обнаружили несколько щенков. Об этом рассказал очевидец в социальной сети.

«Неделю назад катались на Губахе и случайно увидели щенков в скальном уступе, мы купили корм и пытались их поймать, но они не выходили, а достать их было сложно, потому что нора под наклоном и узкая. Спустя несколько дней приехали, выманили щенков едой и достали с помощью сачка», — рассказал участник спасения в telegram-канале «Мой город — Пермь».

Щенки временно находятся в одной из гостиниц горнолыжной базы. В ближайшее время их передадут на передержку.

Ранее URA.RU сообщало о спасении коровы, застрявшей в ливневой канализации в пермском микрорайоне Гайва. Операция по спасению заняла больше суток.

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На территории горнолыжного курорта Губаха в Пермском крае лыжники случайно обнаружили несколько щенков. Об этом рассказал очевидец в социальной сети. «Неделю назад катались на Губахе и случайно увидели щенков в скальном уступе, мы купили корм и пытались их поймать, но они не выходили, а достать их было сложно, потому что нора под наклоном и узкая. Спустя несколько дней приехали, выманили щенков едой и достали с помощью сачка», — рассказал участник спасения в telegram-канале «Мой город — Пермь». Щенки временно находятся в одной из гостиниц горнолыжной базы. В ближайшее время их передадут на передержку. Ранее URA.RU сообщало о спасении коровы, застрявшей в ливневой канализации в пермском микрорайоне Гайва. Операция по спасению заняла больше суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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