На территории горнолыжного курорта Губаха в Пермском крае лыжники случайно обнаружили несколько щенков. Об этом рассказал очевидец в социальной сети.
«Неделю назад катались на Губахе и случайно увидели щенков в скальном уступе, мы купили корм и пытались их поймать, но они не выходили, а достать их было сложно, потому что нора под наклоном и узкая. Спустя несколько дней приехали, выманили щенков едой и достали с помощью сачка», — рассказал участник спасения в telegram-канале «Мой город — Пермь».
Щенки временно находятся в одной из гостиниц горнолыжной базы. В ближайшее время их передадут на передержку.
Ранее URA.RU сообщало о спасении коровы, застрявшей в ливневой канализации в пермском микрорайоне Гайва. Операция по спасению заняла больше суток.
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