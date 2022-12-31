31 декабря 2022
30 декабря 2022
29 декабря 2022

Мэр из ЯНАО вручила подарки детям из ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., елка желаний
Молдован вручила подарки детям в рамках акции «Елка желаний» Фото:

Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован в рамках акции «Елка желаний» вручила подарки детям из ДНР. Об этом мэр рассказала на своей странице в telegram-канале.

«Детские письма Деду Морозу обязательно должны доходить до адресата, а новогодние мечты исполняться. Шестилетний Ваня приехал в Муравленко с родителями из Волновахи. В качестве подарка ждал под елкой „ватрушку“, чтобы кататься с горки», — говорится в сообщении.

Также подарки вручили братьям Илье и Кириллу из Донецкой области. Мальчики учатся в пятом классе и занимаются боксом в спортивной школе «Арктика».

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым Годом сына коллеги. Отец мальчика в настоящее время находится в командировке в Херсонской области, где занимается выдачей паспортов Российской Федерации.

Елена Молдован вручила подарки детям из ДНР

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Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован в рамках акции «Елка желаний» вручила подарки детям из ДНР. Об этом мэр рассказала на своей странице в telegram-канале. «Детские письма Деду Морозу обязательно должны доходить до адресата, а новогодние мечты исполняться. Шестилетний Ваня приехал в Муравленко с родителями из Волновахи. В качестве подарка ждал под елкой „ватрушку“, чтобы кататься с горки», — говорится в сообщении. Также подарки вручили братьям Илье и Кириллу из Донецкой области. Мальчики учатся в пятом классе и занимаются боксом в спортивной школе «Арктика». Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым Годом сына коллеги. Отец мальчика в настоящее время находится в командировке в Херсонской области, где занимается выдачей паспортов Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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