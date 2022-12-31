Мэр из ЯНАО вручила подарки детям из ДНР. Фото

01 января 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Молдован вручила подарки детям в рамках акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован в рамках акции «Елка желаний» вручила подарки детям из ДНР. Об этом мэр рассказала на своей странице в telegram-канале. «Детские письма Деду Морозу обязательно должны доходить до адресата, а новогодние мечты исполняться. Шестилетний Ваня приехал в Муравленко с родителями из Волновахи. В качестве подарка ждал под елкой „ватрушку“, чтобы кататься с горки», — говорится в сообщении. Также подарки вручили братьям Илье и Кириллу из Донецкой области. Мальчики учатся в пятом классе и занимаются боксом в спортивной школе «Арктика». Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым Годом сына коллеги. Отец мальчика в настоящее время находится в командировке в Херсонской области, где занимается выдачей паспортов Российской Федерации. Елена Молдован вручила подарки детям из ДНР telegram-канал Елены Молдован

Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован в рамках акции «Елка желаний» вручила подарки детям из ДНР. Об этом мэр рассказала на своей странице в telegram-канале. «Детские письма Деду Морозу обязательно должны доходить до адресата, а новогодние мечты исполняться. Шестилетний Ваня приехал в Муравленко с родителями из Волновахи. В качестве подарка ждал под елкой „ватрушку“, чтобы кататься с горки», — говорится в сообщении. Также подарки вручили братьям Илье и Кириллу из Донецкой области. Мальчики учатся в пятом классе и занимаются боксом в спортивной школе «Арктика». Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым Годом сына коллеги. Отец мальчика в настоящее время находится в командировке в Херсонской области, где занимается выдачей паспортов Российской Федерации.