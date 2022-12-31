31 декабря 2022
30 декабря 2022

В новогоднюю ночь в ЯНАО родилось четверо детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение подарков роженицам в перинатальном центре. Челябинск, роддом, перинатальный центр
В ЯНАО в первую ночь 2023 года родилось 4 малыша Фото:

В ЯНАО в новогоднюю ночь родилось четыре малыша. Первым на свет появился мальчик в Тарко-Сале. Информация размещена на сайте окружного правительства.

«Первым в 2023 году новорожденным ямальцем стал мальчик, роды приняли в Тарко-Салинской больнице. Малыш весом 3140 граммов и ростом 47 сантиметров появился на свет в 00:25. Вторые роды прошли в два часа ночи в Салехардской окружной больнице. На свет появилась девочка весом 3150 граммов и ростом 49 сантиметров», — говорится в сообщении. Еще двое малышей родились ближе к 4 утра в Уренгое и Надыме.

Отмечается, что показатели рождаемости в ЯНАО одни из самых высоких в стране. В новогоднюю ночь на рабочем месте было 867 сотрудников здравоохранения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском центре охраны материнства и детства (ХМАО) в новогоднюю ночь родилось трое малышей. Первым на свет появился мальчик. Глава Сургута Андрей Филатов поздравил первого малыша и его родителей.

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В ЯНАО в новогоднюю ночь родилось четыре малыша. Первым на свет появился мальчик в Тарко-Сале. Информация размещена на сайте окружного правительства. «Первым в 2023 году новорожденным ямальцем стал мальчик, роды приняли в Тарко-Салинской больнице. Малыш весом 3140 граммов и ростом 47 сантиметров появился на свет в 00:25. Вторые роды прошли в два часа ночи в Салехардской окружной больнице. На свет появилась девочка весом 3150 граммов и ростом 49 сантиметров», — говорится в сообщении. Еще двое малышей родились ближе к 4 утра в Уренгое и Надыме. Отмечается, что показатели рождаемости в ЯНАО одни из самых высоких в стране. В новогоднюю ночь на рабочем месте было 867 сотрудников здравоохранения. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском центре охраны материнства и детства (ХМАО) в новогоднюю ночь родилось трое малышей. Первым на свет появился мальчик. Глава Сургута Андрей Филатов поздравил первого малыша и его родителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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