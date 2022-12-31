31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Челябинской области сгорел дом. Видео

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, мчс россии, пожарные
Возгорание в частном доме произошло 1 января Фото:

В городе Касли Челябинской области 1 января произошел пожар в частном жилом доме. Очевидцы разместили видео в соцсетях.

«1 января у всех разное. Прямо сейчас пожар в городе Касли по улице Заветы Ильича 56», — говорится в сообществе «Районная газета „Красное знамя“» в соцсети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило по системе «112» в 14:16. Спустя три часа, в 17:30, на месте еще работали пожарные.

«Пожар в частном жилом доме. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности уточняются», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно о возгорании гирлянды в доме в Кунашакском районе. При пожаре погибла женщина-инвалид первой группы.

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В городе Касли Челябинской области 1 января произошел пожар в частном жилом доме. Очевидцы разместили видео в соцсетях. «1 января у всех разное. Прямо сейчас пожар в городе Касли по улице Заветы Ильича 56», — говорится в сообществе «Районная газета „Красное знамя“» в соцсети «ВКонтакте». По данным пресс-службы МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило по системе «112» в 14:16. Спустя три часа, в 17:30, на месте еще работали пожарные. «Пожар в частном жилом доме. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности уточняются», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о возгорании гирлянды в доме в Кунашакском районе. При пожаре погибла женщина-инвалид первой группы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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