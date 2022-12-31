В городе Касли Челябинской области 1 января произошел пожар в частном жилом доме. Очевидцы разместили видео в соцсетях.
«1 января у всех разное. Прямо сейчас пожар в городе Касли по улице Заветы Ильича 56», — говорится в сообществе «Районная газета „Красное знамя“» в соцсети «ВКонтакте».
По данным пресс-службы МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило по системе «112» в 14:16. Спустя три часа, в 17:30, на месте еще работали пожарные.
«Пожар в частном жилом доме. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности уточняются», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно о возгорании гирлянды в доме в Кунашакском районе. При пожаре погибла женщина-инвалид первой группы.
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