Салют угодил в лобовое стекло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) фейерверк попал в припаркованную машину, в салоне которой находились люди. Об этом в соцсетях сообщили владельцы автомобиля.

«Около девяти вечера 1 января мы с молодым человеком сидели в машине на парковке напротив дома по улице Жукова, 6. В нашу машину, в лобовое стекло прилетел фейерверк. Сказать, что мы были в шоке — это ничего не сказать», — написала пассажирка автомобиля в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка уточнила, что машина не пострадала, а она и ее парень отделались испугом. Запускавшие фейерверк убежали, отметила горожанка.

В преддверии празднования Нового года начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поручил проработать вопрос по созданию для жителей новых площадок для запуска фейерверков и салютов. Он потребовал обеспечить охрану подобных площадок и предусмотреть дежурство не только полиции, но и инструкторов по безопасности.