Школьнику в Челябинской области оторвало пальцы петардой

01 января 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Мальчик госпитализирован в травматологию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Еманжелинске (Челябинская область) второкласснику оторвало пальцы петардой, которую ему дал отец. Ребенок госпитализирован, сообщил источник URA.RU. «Восьмилетний мальчик вместе с родителями после полуночи 1 января вышел во двор жилого дома, чтобы запустить салют. Ребенок взял в руки петарду, а отец ее поджег, после чего она сразу взорвалась», — рассказал источник URA.RU. В результате инцидента мальчик получил ожог лица, ему оторвало несколько пальцев. Он был экстренно госпитализирован в ЧОДКБ №1. Со слов отца, сын не успел выбросить подожженную петарду и она взорвалась у него в руках. Семья характеризуется как благополучная, на учете в органах профилактики не состоит. Комментарий от полиции будет опубликован, как только поступит в редакцию. Ранее сообщалось, что в Магнитогорске фейерверк попал в припаркованную машину, в салоне которой находились люди. Никто не пострадал.

В Еманжелинске (Челябинская область) второкласснику оторвало пальцы петардой, которую ему дал отец. Ребенок госпитализирован, сообщил источник URA.RU. «Восьмилетний мальчик вместе с родителями после полуночи 1 января вышел во двор жилого дома, чтобы запустить салют. Ребенок взял в руки петарду, а отец ее поджег, после чего она сразу взорвалась», — рассказал источник URA.RU. В результате инцидента мальчик получил ожог лица, ему оторвало несколько пальцев. Он был экстренно госпитализирован в ЧОДКБ №1. Со слов отца, сын не успел выбросить подожженную петарду и она взорвалась у него в руках. Семья характеризуется как благополучная, на учете в органах профилактики не состоит. Комментарий от полиции будет опубликован, как только поступит в редакцию. Ранее сообщалось, что в Магнитогорске фейерверк попал в припаркованную машину, в салоне которой находились люди. Никто не пострадал.