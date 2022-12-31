Школьнику в Челябинской области оторвало пальцы петардой

В Еманжелинске (Челябинская область) второкласснику оторвало пальцы петардой, которую ему дал отец. Ребенок госпитализирован, сообщил источник URA.RU.
«Восьмилетний мальчик вместе с родителями после полуночи 1 января вышел во двор жилого дома, чтобы запустить салют. Ребенок взял в руки петарду, а отец ее поджег, после чего она сразу взорвалась», — рассказал источник URA.RU.
В результате инцидента мальчик получил ожог лица, ему оторвало несколько пальцев. Он был экстренно госпитализирован в ЧОДКБ №1. Со слов отца, сын не успел выбросить подожженную петарду и она взорвалась у него в руках. Семья характеризуется как благополучная, на учете в органах профилактики не состоит. Комментарий от полиции будет опубликован, как только поступит в редакцию.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске фейерверк попал в припаркованную машину, в салоне которой находились люди. Никто не пострадал.
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