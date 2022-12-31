31 декабря 2022

Школьнику в Челябинской области оторвало пальцы петардой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик госпитализирован в травматологию Фото:

В Еманжелинске (Челябинская область) второкласснику оторвало пальцы петардой, которую ему дал отец. Ребенок госпитализирован, сообщил источник URA.RU.

«Восьмилетний мальчик вместе с родителями после полуночи 1 января вышел во двор жилого дома, чтобы запустить салют. Ребенок взял в руки петарду, а отец ее поджег, после чего она сразу взорвалась», — рассказал источник URA.RU.

В результате инцидента мальчик получил ожог лица, ему оторвало несколько пальцев. Он был экстренно госпитализирован в ЧОДКБ №1. Со слов отца, сын не успел выбросить подожженную петарду и она взорвалась у него в руках. Семья характеризуется как благополучная, на учете в органах профилактики не состоит. Комментарий от полиции будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске фейерверк попал в припаркованную машину, в салоне которой находились люди. Никто не пострадал.

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В Еманжелинске (Челябинская область) второкласснику оторвало пальцы петардой, которую ему дал отец. Ребенок госпитализирован, сообщил источник URA.RU. «Восьмилетний мальчик вместе с родителями после полуночи 1 января вышел во двор жилого дома, чтобы запустить салют. Ребенок взял в руки петарду, а отец ее поджег, после чего она сразу взорвалась», — рассказал источник URA.RU. В результате инцидента мальчик получил ожог лица, ему оторвало несколько пальцев. Он был экстренно госпитализирован в ЧОДКБ №1. Со слов отца, сын не успел выбросить подожженную петарду и она взорвалась у него в руках. Семья характеризуется как благополучная, на учете в органах профилактики не состоит. Комментарий от полиции будет опубликован, как только поступит в редакцию. Ранее сообщалось, что в Магнитогорске фейерверк попал в припаркованную машину, в салоне которой находились люди. Никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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