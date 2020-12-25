В Тюменской области на трассе спасли жителей ХМАО

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Сотрудники ГАИ помогли людям не замерзнуть на трассе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюменской области инспекторы ГИБДД спасли людей, чьи машины заглохли на трассе. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В своих автомобилях могли замерзнуть жители ХМАО.

«Автоинспекторы оказали помощь водителям на федеральной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, где температура резко снизилась до -32 градусов. Сотрудники помогли водителям и пассажирам пяти автомобилей, заглохшим из-за сильного мороза», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции

Среди спасенных был отец с двумя детьми. Семья ехала из Сургута в Омск. Полицейские отвезли людей в кемпинг и помогли им эвакуировать машину.

Также помощь оказали водителю и пассажиру из Нижневартовска. Они ехали в Ростов, когда у машины лопнул топливный шланг. Дозвониться до экстренных служб не могли — на трассе не ловила связь. Югорчане уже замерзали, когда на помощь пришли автоинспекторы. Они отогрели людей в патрульном автомобиле и помогли доставить машину на СТО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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