Риэлторы рассказали о ценах на недвижимость в 2023 году

Эксперты озвучили тенденции на рынке ипотечного жилья в 2023 году

02 января 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Рост спроса на жилье в новостройках сохранится в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU В 2022 году риэлторы отметили увеличение стоимости квадратного метра, как в новостройках, так и на вторичном жилье. Подробности озвучил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в интервью «Известиям». «Стоимость квадратного метра в российских новостройках, в среднем, увеличилась на 14,6 процента, наибольшее удорожание жилья отмечено в Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Краснодаре. На вторичном рынке по росту средней стоимости квадратного метра лидируют Омск, Краснодар, Воронеж, Уфа и Красноярск», — рассказал Зайцев. Эксперт отметил, что из-за неопределенной ситуации люди откладывали или отменяли планы приобретения жилья, что и сказалось на снижении спроса на покупку недвижимости. Программа по продлению льготной ипотеки исправит ситуацию на рынке и увеличит спрос на жилье, сохранив рост на стоимость квартир в 2023 году, в пределах инфляции. С этим согласен коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев, который отметил, что особенно подорожают квартиры в проектах от крупных застройщиков, реализуемых в местах с дефицитом предложения. Ранее URA.RU сообщало о продлении в России льготной ипотеки на полтора года. Программа будет действовать до 1 июня 2024 года. Также правительство анонсировало ряд льгот по ипотеке для молодых семей, в том числе субсидирование половины первого взноса на покупку жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2022 году риэлторы отметили увеличение стоимости квадратного метра, как в новостройках, так и на вторичном жилье. Подробности озвучил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в интервью «Известиям». «Стоимость квадратного метра в российских новостройках, в среднем, увеличилась на 14,6 процента, наибольшее удорожание жилья отмечено в Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Краснодаре. На вторичном рынке по росту средней стоимости квадратного метра лидируют Омск, Краснодар, Воронеж, Уфа и Красноярск», — рассказал Зайцев. Эксперт отметил, что из-за неопределенной ситуации люди откладывали или отменяли планы приобретения жилья, что и сказалось на снижении спроса на покупку недвижимости. Программа по продлению льготной ипотеки исправит ситуацию на рынке и увеличит спрос на жилье, сохранив рост на стоимость квартир в 2023 году, в пределах инфляции. С этим согласен коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев, который отметил, что особенно подорожают квартиры в проектах от крупных застройщиков, реализуемых в местах с дефицитом предложения. Ранее URA.RU сообщало о продлении в России льготной ипотеки на полтора года. Программа будет действовать до 1 июня 2024 года. Также правительство анонсировало ряд льгот по ипотеке для молодых семей, в том числе субсидирование половины первого взноса на покупку жилья.