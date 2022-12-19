В Госдуме анонсировали новые льготы по ипотеке для молодых семей

«Известия»: молодым семьям предложили субсидировать половину первоначального взноса по ипотеке

20 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

В РФ введут более выгодные условия по ипотеке для молодых семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме РФ предложили субсидировать половину первого взноса по ипотеке для молодых семей, а также расширить семейную ипотеку — снизить ставку по кредиту на 1 процентный пункт в случае рождения нового ребенка в будущем. Инициативу выдвинули депутаты фракции «Единая Россия» и направили ее премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «В Госдуме предложили субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома. Также <…> предложено расширить семейную ипотеку — за каждого нового ребенка снижать ставку по кредиту на 1 п. п., сейчас она равна 6%», — говорится в письме к премьер-министру, его содержание приводят «Известия». Данная мера, по словам экспертов, опрошенных изданием, должна помочь государству справиться с демографическим кризисом, а также поддержать строительную отрасль. Ранее президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по семейной и льготной ипотеке. По его словам, в 2023 году семейную ипотеку под 6% смогут получить семьи с двумя детьми, не достигшими совершеннолетия. Также президент предложил, чтобы в новых регионах ипотеку давали по ставке в 2%. Что касается льготной ипотеки, то ее в России продлили до 1 июля 2024 года. Ставка по ней теперь составляет 8% вместо 7%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме РФ предложили субсидировать половину первого взноса по ипотеке для молодых семей, а также расширить семейную ипотеку — снизить ставку по кредиту на 1 процентный пункт в случае рождения нового ребенка в будущем. Инициативу выдвинули депутаты фракции «Единая Россия» и направили ее премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «В Госдуме предложили субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома. Также <…> предложено расширить семейную ипотеку — за каждого нового ребенка снижать ставку по кредиту на 1 п. п., сейчас она равна 6%», — говорится в письме к премьер-министру, его содержание приводят «Известия». Данная мера, по словам экспертов, опрошенных изданием, должна помочь государству справиться с демографическим кризисом, а также поддержать строительную отрасль. Ранее президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по семейной и льготной ипотеке. По его словам, в 2023 году семейную ипотеку под 6% смогут получить семьи с двумя детьми, не достигшими совершеннолетия. Также президент предложил, чтобы в новых регионах ипотеку давали по ставке в 2%. Что касается льготной ипотеки, то ее в России продлили до 1 июля 2024 года. Ставка по ней теперь составляет 8% вместо 7%.