01 января 2023

В Совфеде нашли способ реализовать проект Путина по газификации регионов РФ

Совфед: для газификации регионов России введут альтернативные виды газа
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, газ, газовая конфорка, тепло, спички, огонь, чайник
Кутепов разработал метод для реализации проекта социальной газификации Фото:

В Совете федерации России был разработан проект внедрения газа альтернативных видов для газификации регионов РФ. Проект создан в целях реализации перечня поручений президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который и занимался разработкой проекта.

«Проект (об использовании альтернативных видов газа в целях более эффективной газификации регионов РФ — прим. URA.RU) разработан в целях реализации перечня поручений <…> Путина по развитию альтернативных экологичных источников энергии, <…> по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ», — заявлено в документе, направленном в Правительство РФ для получения заключения. Его содержание цитирует агентство ТАСС.

В октябре 2021 года Владимир Путин объявил указ о социальной газификации регионов. Свердловская область уже получила около двух миллиардов рублей от единого оператора газификации АО «Регионгаз-инвест» на реализацию данных проектов.

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В Совете федерации России был разработан проект внедрения газа альтернативных видов для газификации регионов РФ. Проект создан в целях реализации перечня поручений президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который и занимался разработкой проекта. «Проект (об использовании альтернативных видов газа в целях более эффективной газификации регионов РФ — прим. URA.RU) разработан в целях реализации перечня поручений <…> Путина по развитию альтернативных экологичных источников энергии, <…> по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ», — заявлено в документе, направленном в Правительство РФ для получения заключения. Его содержание цитирует агентство ТАСС. В октябре 2021 года Владимир Путин объявил указ о социальной газификации регионов. Свердловская область уже получила около двух миллиардов рублей от единого оператора газификации АО «Регионгаз-инвест» на реализацию данных проектов.
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