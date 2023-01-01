В Совфеде нашли способ реализовать проект Путина по газификации регионов РФ

Совфед: для газификации регионов России введут альтернативные виды газа

02 января 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Кутепов разработал метод для реализации проекта социальной газификации Фото: Илья Московец © URA.RU В Совете федерации России был разработан проект внедрения газа альтернативных видов для газификации регионов РФ. Проект создан в целях реализации перечня поручений президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который и занимался разработкой проекта. «Проект (об использовании альтернативных видов газа в целях более эффективной газификации регионов РФ — прим. URA.RU) разработан в целях реализации перечня поручений <…> Путина по развитию альтернативных экологичных источников энергии, <…> по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ», — заявлено в документе, направленном в Правительство РФ для получения заключения. Его содержание цитирует агентство ТАСС. В октябре 2021 года Владимир Путин объявил указ о социальной газификации регионов. Свердловская область уже получила около двух миллиардов рублей от единого оператора газификации АО «Регионгаз-инвест» на реализацию данных проектов.

В Совете федерации России был разработан проект внедрения газа альтернативных видов для газификации регионов РФ. Проект создан в целях реализации перечня поручений президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который и занимался разработкой проекта. «Проект (об использовании альтернативных видов газа в целях более эффективной газификации регионов РФ — прим. URA.RU) разработан в целях реализации перечня поручений <…> Путина по развитию альтернативных экологичных источников энергии, <…> по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ», — заявлено в документе, направленном в Правительство РФ для получения заключения. Его содержание цитирует агентство ТАСС. В октябре 2021 года Владимир Путин объявил указ о социальной газификации регионов. Свердловская область уже получила около двух миллиардов рублей от единого оператора газификации АО «Регионгаз-инвест» на реализацию данных проектов.