The Times: западные покровители ждут от Зеленского «возврата инвестиций»

The Times: Зеленский готовит для западных покровителей новые оправдания войны

02 января 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский будет делать акцент на военные действия, чтобы удержать интерес Запада, пишет Марк Галеотти Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать имитировать успехи на поле боя в конфликте с Россией, чтобы сохранить западную поддержку. Тем самым он продемонстрирует так называемый «возврат инвестиций» для своих покровителей. Об этом пишет автор The Times Марк Галеотти. «Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году существует опасность усталости от Украины. Поэтому он сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как борьбу за цивилизацию в целом. <…> С практической точки зрения, ему придется продолжать демонстрировать своим покровителям „возврат инвестиций“ за счет продолжающегося успеха на поле боя», — отметил автор материала. Галеотти подчеркивает, что оказывая свою поддержку Украине, страны Запада постепенно истощают свои ресурсы. Тем более, обозреватель указывает на нерациональное использование ресурсов украинской стороной. В качестве примера Галеотти приводит ситуацию, когда Киев использует американскую ракету «Насамс» стоимостью миллион долларов против беспилотника «Шахед», чья стоимость составляет около 20 000 долларов. В целом эффективность противовоздушной обороны (ПВО) Украины зависит от дорогостоящих поставок от западных стран. При этом автор также пишет, что Зеленский осознанно не будет проводить действия по восстановлению своей страны, вместо чего сконцентрируется на военных действиях против России. Ранее в Киеве раскритиковали Зеленского после его новогоднего обращения, где тот пообещал вернуть себе крупные города. Экс-советник главы государства Олег Соскин считает, что украинский президент наивно продолжает верить в покровительство Запада. Fox News также сообщал, что Запад бросит Украину, как только Зеленский даст слабину. Экс-депутат Европарламента также заявил, что украинский президент планирует ограбление века, пишет «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что конфликт на Украине будет долгим, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать имитировать успехи на поле боя в конфликте с Россией, чтобы сохранить западную поддержку. Тем самым он продемонстрирует так называемый «возврат инвестиций» для своих покровителей. Об этом пишет автор The Times Марк Галеотти. «Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году существует опасность усталости от Украины. Поэтому он сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как борьбу за цивилизацию в целом. <…> С практической точки зрения, ему придется продолжать демонстрировать своим покровителям „возврат инвестиций“ за счет продолжающегося успеха на поле боя», — отметил автор материала. Галеотти подчеркивает, что оказывая свою поддержку Украине, страны Запада постепенно истощают свои ресурсы. Тем более, обозреватель указывает на нерациональное использование ресурсов украинской стороной. В качестве примера Галеотти приводит ситуацию, когда Киев использует американскую ракету «Насамс» стоимостью миллион долларов против беспилотника «Шахед», чья стоимость составляет около 20 000 долларов. В целом эффективность противовоздушной обороны (ПВО) Украины зависит от дорогостоящих поставок от западных стран. При этом автор также пишет, что Зеленский осознанно не будет проводить действия по восстановлению своей страны, вместо чего сконцентрируется на военных действиях против России. Ранее в Киеве раскритиковали Зеленского после его новогоднего обращения, где тот пообещал вернуть себе крупные города. Экс-советник главы государства Олег Соскин считает, что украинский президент наивно продолжает верить в покровительство Запада. Fox News также сообщал, что Запад бросит Украину, как только Зеленский даст слабину. Экс-депутат Европарламента также заявил, что украинский президент планирует ограбление века, пишет «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что конфликт на Украине будет долгим, передает телеканал 360.