В Крещение полиция будет ловить курганцев, незаконно купающихся в купелях

02 января 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Нетрезвых курганцев не будут подпускать к купелям в Крещение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 18 по 20 января полиция Кургана будет следить, чтобы жители города не купались в нетрезвом виде и в неположенных местах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города. «Рекомендовать УМВД России при проведении религиозного мероприятия с 18:00 18 января до 07:00 20 января организовать: охрану общественного порядка, предупреждение несанкционнированого купания и несанкционированной торговли, распития спиртных напитков», — указано в документе. Также ГИБДД будет следить за безопасностью на дорогах, в том числе сотрудники иснпекции не будут допускать выезд машин на лед. В постановлении указано, что местом проведения праздника «Крещение Господне» будут Голубые озера в районе пляжа. Спасатели и бригады скорой медицинской помощи будут дежурить возле купелей с 09:00 до 23:00 19 января, по такому же графику будут работать и пункты обогрева. Работа торговых палаток продлится с 12:00 до 22:00. До этого URA.RU сообщало, что январе 2022 года в Кетовсокм округе не смогли организовать купель в Крещение. Причиной стала небезопасная толщина льда. Поэтому в прошлом году жители так называемой «курганской Рублевки» ездили на Крещение на «Голубые озера».

С 18 по 20 января полиция Кургана будет следить, чтобы жители города не купались в нетрезвом виде и в неположенных местах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города. «Рекомендовать УМВД России при проведении религиозного мероприятия с 18:00 18 января до 07:00 20 января организовать: охрану общественного порядка, предупреждение несанкционнированого купания и несанкционированной торговли, распития спиртных напитков», — указано в документе. Также ГИБДД будет следить за безопасностью на дорогах, в том числе сотрудники иснпекции не будут допускать выезд машин на лед. В постановлении указано, что местом проведения праздника «Крещение Господне» будут Голубые озера в районе пляжа. Спасатели и бригады скорой медицинской помощи будут дежурить возле купелей с 09:00 до 23:00 19 января, по такому же графику будут работать и пункты обогрева. Работа торговых палаток продлится с 12:00 до 22:00. До этого URA.RU сообщало, что январе 2022 года в Кетовсокм округе не смогли организовать купель в Крещение. Причиной стала небезопасная толщина льда. Поэтому в прошлом году жители так называемой «курганской Рублевки» ездили на Крещение на «Голубые озера».