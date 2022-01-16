Жителей «курганской Рублевки» оставили без купели на крещение

Жителям района посоветовали приехать на крещение в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе Курганской области (известен в качестве «курганской Рублевки») не смогут сделать крещенскую купель. Об этом сообщили представители районной администрации.

«Администрацией Кетовского сельсовета был осуществлен контрольный замер толщины льда в месте установки купели. Толщина льда не соответствует требованиям безопасности, в связи с чем принято решение о невозможности проведения мероприятия „Крещение Господне“ на оз. Щучье в с. Кетово», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Власти района посоветовали местным жителям, которые хотят окунуться в купель, приехать 19 января в Курган. В три купели, расположенные на Голубых озерах, можно будет окунуться с 09:00 до 23:00.

В 2022 году в Кургане крещенские купания организуют только на территории Голубых озер. Ранее большинство горожан приходили на это мероприятие на пляж «Бабьи пески». В селе Частоозерье во время праздника Крещения Господня выступят рок-группа «Черный кофе» и вокальный коллектив DOROS.

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