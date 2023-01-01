В Нижневартовске кинотеатр, который закрывали из-за санкций, запустил подпольный показ «Аватара-2»

02 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Кинотеатры ХМАО нашли способ показывать зарубежные фильмы в обход санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске кинотеатр «Надежда», который закрывали после введения санкций, открылся и запустил в прокат «Аватар: Путь воды». Новость о показе сиквела появилась в группе «Надежды» в соцсети «Вконтакте», а корреспондент URA.RU выяснил, что купить билет на сайте кинотеатра нельзя — только забронировать по телефону. «Забронировать билет на „Аватар: Путь воды“ можно лично или по телефону. Стоимость — от 350 рублей, есть места на сеансы 2, 3 и 4 января, но они быстро заканчиваются — сейчас ажиотаж из-за каникул», — сообщил представитель «Надежды». На вопрос журналиста, связаны ли сложности с бронированием билета с обходом санкций, собеседник ответил утвердительно. Кинотеатр, который в мае закрыли из-за нерентабельности, связанной с введением санкций, заработал 22 декабря. Кроме голливудского блокбастера, в «Надежде» можно посмотреть римейк «Чебурашки». Купить билет на сеанс российского фильма, в отличие от сиквела «Аватара», можно абсолютно легально прямо на сайте кинотеатра. Ранее URA.RU писало о планах киноиндустрии в ХМАО провести показ второй части «Аватара». Об этом журналисту агентства сообщил источник в кинобизнесе, а ряд кинотеатров информацию подтвердил.

В Нижневартовске кинотеатр «Надежда», который закрывали после введения санкций, открылся и запустил в прокат «Аватар: Путь воды». Новость о показе сиквела появилась в группе «Надежды» в соцсети «Вконтакте», а корреспондент URA.RU выяснил, что купить билет на сайте кинотеатра нельзя — только забронировать по телефону. «Забронировать билет на „Аватар: Путь воды“ можно лично или по телефону. Стоимость — от 350 рублей, есть места на сеансы 2, 3 и 4 января, но они быстро заканчиваются — сейчас ажиотаж из-за каникул», — сообщил представитель «Надежды». На вопрос журналиста, связаны ли сложности с бронированием билета с обходом санкций, собеседник ответил утвердительно. Кинотеатр, который в мае закрыли из-за нерентабельности, связанной с введением санкций, заработал 22 декабря. Кроме голливудского блокбастера, в «Надежде» можно посмотреть римейк «Чебурашки». Купить билет на сеанс российского фильма, в отличие от сиквела «Аватара», можно абсолютно легально прямо на сайте кинотеатра. Ранее URA.RU писало о планах киноиндустрии в ХМАО провести показ второй части «Аватара». Об этом журналисту агентства сообщил источник в кинобизнесе, а ряд кинотеатров информацию подтвердил.