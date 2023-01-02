Возле Воронежа сбит украинский беспилотник

Украинский дрон сбит ночью 2 января на подлете к Воронежу. Об этом сообщает правительство региона.
По информации, опубликованной в telegram-канале воронежских властей, малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Украины. Дрон обнаружили и сбили средства ПВО.
Разрушений на земле нет, пострадавших также нет. Ранее о срабатывании средств ПВО в районе военного аэродрома в Воронеже сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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Украинский дрон сбит ночью 2 января на подлете к Воронежу. Об этом сообщает правительство региона. По информации, опубликованной в telegram-канале воронежских властей, малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Украины. Дрон обнаружили и сбили средства ПВО. Разрушений на земле нет, пострадавших также нет. Ранее о срабатывании средств ПВО в районе военного аэродрома в Воронеже сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».