Возле Воронежа сбит украинский беспилотник

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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Дрон обнаружили системы ПВО Фото:

Украинский дрон сбит ночью 2 января на подлете к Воронежу. Об этом сообщает правительство региона.

По информации, опубликованной в telegram-канале воронежских властей, малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Украины. Дрон обнаружили и сбили средства ПВО.

Разрушений на земле нет, пострадавших также нет. Ранее о срабатывании средств ПВО в районе военного аэродрома в Воронеже сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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Украинский дрон сбит ночью 2 января на подлете к Воронежу. Об этом сообщает правительство региона. По информации, опубликованной в telegram-канале воронежских властей, малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Украины. Дрон обнаружили и сбили средства ПВО. Разрушений на земле нет, пострадавших также нет. Ранее о срабатывании средств ПВО в районе военного аэродрома в Воронеже сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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