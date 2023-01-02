В Германии раскритиковали главу Минобороны за новогоднее обращение

Die Welt: глава минобороны Германии Ламбрехт неудачно высказалась о конфликте на Украине

В Германии не оценили новогоднее обращение министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, пишет Die Welt Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Германии не оценили новогоднее обращение министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт из-за плохого технического исполнения, а также слов самого министра по поводу конфликта между РФ и Украиной. С соответствующей критикой отметились читатели немецкой газеты Die Welt.

«[На Украине] бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо», — заявила министр в ходе своего обращения. Именно на эти слова и отреагировали немецкие читатели. Кроме того, обращение Ламбрехт сопровождалось громкими звуками от петард, которые заглушали ее речь.

«Жаль, что много новогодних ракет в Берлине не прилетело в Канцелярию», — написал читатель под именем «Оливер А», отреагировав сразу и на слова министра, и на фоновый шум. «На самом деле, серьезное неуважение к жителям Украины», — подчеркнула «Энн Х».

«Страна на грани распада. Наверху, однако, есть много политиков от всех партий свободных от интеллекта», — отметил «Уве-Майкл Б» умственные возможности Ламбрехт.

Пользователь «Г-н Фрейндлих» иронизировал на тему финансовых возможностей министра. «Не хватает даже на петличный микрофон», — отметил он. «Что на самом деле говорят о таких немецких руководителях? У президента РФ Владимира Путина бывает приступ смеха?», — задается риторическим вопросом пользователь «Петра Х».

«Стыдно за Германию — это действительно больно», — написал «Фридрих Михаэль». В таком же ключе высказался и «Томас Х», отметив, что Германия — позорная страна.

Ранее читатели Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его призыв к захвату Крыма. Они призывают остановить конфликт на Украине.