Газманов отказался публично поддержать спецоперацию на корпоративе в Дубае. Видео

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Концерт посвященный Дню Победы. Челябинск, газманов олег
Олег Газманов отказался от высказываний по поводу своего отношения к спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народный артист России Олег Газманов отказался публично поддержать специальную военную операцию на Украине во время корпоратива в Дубае. Об этом заявил сам певец.

«Дайте мне отдохнуть», — заявил Газманов, отвечая на требование заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Вопрос задали двое людей, когда артист допел свою песню. Корпоратив проходил в Дубае.

Ранее Олег Газманов записал песню «Встанем» вместе с российскими популярным звездами. Песня посвящена мужеству героев России. В кадрах клипа появляются символы специальной военной операции, которая началась на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина.

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Народный артист России Олег Газманов отказался публично поддержать специальную военную операцию на Украине во время корпоратива в Дубае. Об этом заявил сам певец. «Дайте мне отдохнуть», — заявил Газманов, отвечая на требование заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Вопрос задали двое людей, когда артист допел свою песню. Корпоратив проходил в Дубае. Ранее Олег Газманов записал песню «Встанем» вместе с российскими популярным звездами. Песня посвящена мужеству героев России. В кадрах клипа появляются символы специальной военной операции, которая началась на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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