Газманов отказался публично поддержать спецоперацию на корпоративе в Дубае. Видео

02 января 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Олег Газманов отказался от высказываний по поводу своего отношения к спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народный артист России Олег Газманов отказался публично поддержать специальную военную операцию на Украине во время корпоратива в Дубае. Об этом заявил сам певец. «Дайте мне отдохнуть», — заявил Газманов, отвечая на требование заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Вопрос задали двое людей, когда артист допел свою песню. Корпоратив проходил в Дубае. Ранее Олег Газманов записал песню «Встанем» вместе с российскими популярным звездами. Песня посвящена мужеству героев России. В кадрах клипа появляются символы специальной военной операции, которая началась на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина.

Народный артист России Олег Газманов отказался публично поддержать специальную военную операцию на Украине во время корпоратива в Дубае. Об этом заявил сам певец. «Дайте мне отдохнуть», — заявил Газманов, отвечая на требование заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Вопрос задали двое людей, когда артист допел свою песню. Корпоратив проходил в Дубае. Ранее Олег Газманов записал песню «Встанем» вместе с российскими популярным звездами. Песня посвящена мужеству героев России. В кадрах клипа появляются символы специальной военной операции, которая началась на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина.