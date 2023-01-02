Народный артист России Олег Газманов отказался публично поддержать специальную военную операцию на Украине во время корпоратива в Дубае. Об этом заявил сам певец.
«Дайте мне отдохнуть», — заявил Газманов, отвечая на требование заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Вопрос задали двое людей, когда артист допел свою песню. Корпоратив проходил в Дубае.
Ранее Олег Газманов записал песню «Встанем» вместе с российскими популярным звездами. Песня посвящена мужеству героев России. В кадрах клипа появляются символы специальной военной операции, которая началась на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина.
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Народный артист России Олег Газманов отказался публично поддержать специальную военную операцию на Украине во время корпоратива в Дубае. Об этом заявил сам певец. «Дайте мне отдохнуть», — заявил Газманов, отвечая на требование заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Вопрос задали двое людей, когда артист допел свою песню. Корпоратив проходил в Дубае. Ранее Олег Газманов записал песню «Встанем» вместе с российскими популярным звездами. Песня посвящена мужеству героев России. В кадрах клипа появляются символы специальной военной операции, которая началась на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина.