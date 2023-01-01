В ХМАО растут цены на премиальные автомобили

02 января 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Цены на премиальные авто выросли с лета на миллион рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ХМАО увеличилась стоимость премиальных автомобилей. Представитель сургутской компании «Автоимпорт» Юнус Юнусов рассказал URA.RU, что цены на них выросли с лета, в среднем, на миллион рублей. «Благоприятный момент для покупки дорогих иномарок был летом, когда доллар стоил порядка 60 рублей. Сейчас доллар растет, и за полгода цены на премиум-сегмент тоже выросли — если раньше некоторые модели корейских авто, Audi или Toyota стоили порядка 3-3,5 миллионов, то сейчас — более 4 миллионов рублей», — рассказал Юнусов. По словам эксперта, рост цен связан не только с удорожанием доллара, но и с усложнением логистических цепочек поставки авто. «Сейчас переполнены порты Владивостока, там сейчас буквально столпотворение кораблей. Кроме того, у каждого импортера, занимающегося доставкой автомобилей с аукциона, свои варианты въезда в страну, своя стоимость аренды складов временного хранения и прочие сопутствующие расходы», — уточнил Юнусов. В любом случае, считает он, массового перехода покупателей с корейских, японских и европейских автомобилей на китайский автопром в ближайщем будущем ждать не стоит. «На мой взгляд, они не смогут вытеснять, потому что Китай вышел на рынок недавно. Должны пройти годы, чтобы наработать рынок и переманить потребителя. При этом, все равно останутся те, кто не захочет покупать не только китайские, но и вообще азиатские авто», — добавил эксперт. Ранее URA.RU писало о переходе жителей ХМАО на покупку автомобилей с зарубежных аукционов. По словам экспертов, это произошло из-за роста дилерских наценок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО увеличилась стоимость премиальных автомобилей. Представитель сургутской компании «Автоимпорт» Юнус Юнусов рассказал URA.RU, что цены на них выросли с лета, в среднем, на миллион рублей. «Благоприятный момент для покупки дорогих иномарок был летом, когда доллар стоил порядка 60 рублей. Сейчас доллар растет, и за полгода цены на премиум-сегмент тоже выросли — если раньше некоторые модели корейских авто, Audi или Toyota стоили порядка 3-3,5 миллионов, то сейчас — более 4 миллионов рублей», — рассказал Юнусов. По словам эксперта, рост цен связан не только с удорожанием доллара, но и с усложнением логистических цепочек поставки авто. «Сейчас переполнены порты Владивостока, там сейчас буквально столпотворение кораблей. Кроме того, у каждого импортера, занимающегося доставкой автомобилей с аукциона, свои варианты въезда в страну, своя стоимость аренды складов временного хранения и прочие сопутствующие расходы», — уточнил Юнусов. В любом случае, считает он, массового перехода покупателей с корейских, японских и европейских автомобилей на китайский автопром в ближайщем будущем ждать не стоит. «На мой взгляд, они не смогут вытеснять, потому что Китай вышел на рынок недавно. Должны пройти годы, чтобы наработать рынок и переманить потребителя. При этом, все равно останутся те, кто не захочет покупать не только китайские, но и вообще азиатские авто», — добавил эксперт. Ранее URA.RU писало о переходе жителей ХМАО на покупку автомобилей с зарубежных аукционов. По словам экспертов, это произошло из-за роста дилерских наценок.