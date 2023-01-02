Иммунолог Крючков: в 2024 году грипп рискует обрести пандемическую форму

03 января 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

Грипп может стать пандемией, как это было в 2009 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 В 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это больше 10 лет назад. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Сомневаюсь, что это будет в нынешнем году, но будет пандемия гриппа. Например, с осени следующего года возникнет пандемическая форма гриппа, и это как минимум на один полный сезон будет история. Может быть хуже, чем это было 2009 и 2010 годах. Такие шансы есть. Это может быть осенью в 2024 году», — сказал Николай Крючков. Но даже если распространение гриппа примет пандемическую форму, то он навряд ли будет тяжелее коронавируса, подчеркнул иммунолог. «Все равно новая коронавирусная инфекция будет опасней, чем грипп. По последствиям, по смертности на первом месте будет ковид даже при ее переходе в условно сезонную форму. На втором месте будет грипп. Дальше, это будут респираторно-синцитиальный вирус и другие инфекции», — объяснил кандидат медицинских наук. «Наиболее, вероятно, что условно сезонная форма будет к осени. Но есть умеренная вероятность, она далеко не нулевая, что появится более патогенный ковид. Заразность будет поддерживаться на высоком уровне или плавно расти. Но есть несколько сценариев и по ковиду сложно предсказать. Надо понимать, что даже если ковид стабилизируется к осени, то это не значит, что следующий сезон осенью 2023 года мы не увидим волны», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это больше 10 лет назад. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Сомневаюсь, что это будет в нынешнем году, но будет пандемия гриппа. Например, с осени следующего года возникнет пандемическая форма гриппа, и это как минимум на один полный сезон будет история. Может быть хуже, чем это было 2009 и 2010 годах. Такие шансы есть. Это может быть осенью в 2024 году», — сказал Николай Крючков. Но даже если распространение гриппа примет пандемическую форму, то он навряд ли будет тяжелее коронавируса, подчеркнул иммунолог. «Все равно новая коронавирусная инфекция будет опасней, чем грипп. По последствиям, по смертности на первом месте будет ковид даже при ее переходе в условно сезонную форму. На втором месте будет грипп. Дальше, это будут респираторно-синцитиальный вирус и другие инфекции», — объяснил кандидат медицинских наук. «Наиболее, вероятно, что условно сезонная форма будет к осени. Но есть умеренная вероятность, она далеко не нулевая, что появится более патогенный ковид. Заразность будет поддерживаться на высоком уровне или плавно расти. Но есть несколько сценариев и по ковиду сложно предсказать. Надо понимать, что даже если ковид стабилизируется к осени, то это не значит, что следующий сезон осенью 2023 года мы не увидим волны», — добавил он.