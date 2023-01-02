Продюсер предрек крах карьеры Меладзе после выходки с нацистским лозунгом. Видео

02 января 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Поддержав нацистский лозунг, Меладзе «сжег мосты» для работы в РФ, считает продюсер Фото: Дарья Попова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Карьера певца Валерия Меладзе в России может завершиться после его выходки с нацистским лозунгом, который он озвучил на концерте в Дубае. Об этом заявил музыкальный продюсер Павел Рудченко. «Может быть, этот человек просто обыграл ситуацию, выставив его союзником. Но если, конечно, он позволил себе такое высказывание, то он просто сжигает все мосты для работы в России. Он отворачивается от русского народа и, в принципе, он может забыть о такой большой стране, где он магнетизировал свое творчество и раскрутился, как артист», — отметил Рудченко в комментарии Пятому каналу. Рудченко пояснил, что неохотно верит в произошедшее и предполагает, что это могла быть провокация в адрес известного артиста. Он приводит в качестве аргумента тот факт, что на видео слова Меладзе не слышно, возможный вариант его ответа можно лишь прочитать по губам. Ранее фанат записал с Меладзе видео на его выступлении в Дубае, сказав «Слава Украине!» В ответ на это певец, убрав микрофон от лица, тихо произнес: «Героям слава!», а затем заявил, что он вне политики. Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» в 1941 году было утверждено Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в России), сотрудничавшей в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) с нацистской Германией. По сей день это приветствие используется ВСУ и полицией Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Карьера певца Валерия Меладзе в России может завершиться после его выходки с нацистским лозунгом, который он озвучил на концерте в Дубае. Об этом заявил музыкальный продюсер Павел Рудченко. «Может быть, этот человек просто обыграл ситуацию, выставив его союзником. Но если, конечно, он позволил себе такое высказывание, то он просто сжигает все мосты для работы в России. Он отворачивается от русского народа и, в принципе, он может забыть о такой большой стране, где он магнетизировал свое творчество и раскрутился, как артист», — отметил Рудченко в комментарии Пятому каналу. Рудченко пояснил, что неохотно верит в произошедшее и предполагает, что это могла быть провокация в адрес известного артиста. Он приводит в качестве аргумента тот факт, что на видео слова Меладзе не слышно, возможный вариант его ответа можно лишь прочитать по губам. Ранее фанат записал с Меладзе видео на его выступлении в Дубае, сказав «Слава Украине!» В ответ на это певец, убрав микрофон от лица, тихо произнес: «Героям слава!», а затем заявил, что он вне политики. Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» в 1941 году было утверждено Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в России), сотрудничавшей в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) с нацистской Германией. По сей день это приветствие используется ВСУ и полицией Украины.