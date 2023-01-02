Корреспондент немецкой газеты Bild получил осколочное ранение на Украине

03 января 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Журналист получил ранение в результате обстрела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Корреспондент Bild Бьерн Штритцель, который освещает новости о ходе спецоперации на Украине, получил осколочное ранение в результате обстрела. Об этом сообщил главный редактор издания Йоханнес Бойе. «Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не очень серьезная. Тем не менее, это напоминание о тех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы рассказать правду», — написал Йоханнес Бойе в Twitter, на что получил слова благодарности за поддержку от Бьерна Штритцеля. По словам раненного, взрыв произошел, когда он обедал, затем прозвучали еще два взрыва. Он отметил, что обломков снаряда не видел, поэтому не может точно сказать, чем именно наносился удар, но предположил, что порез на лбу был получен осколком стекла. Штритцель считает, что выстрелы совершались ракетами или дронами-камикадзе. «Место находится вне зоны действия артиллерии России, как и „ураганов“, поэтому вполне возможно, что это был БПЛА (беспилотный летательный аппарат — прим. URA.RU)», — написал он в соцсети. Известно, что журналист встречал Новый год вместе с солдатами вооруженных сил Украины на линии соприкосновения. Ранее в результате массированного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне несколько журналистов получили ранения. Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что пострадавшие получили в основном черепно-мозговые травмы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Корреспондент Bild Бьерн Штритцель, который освещает новости о ходе спецоперации на Украине, получил осколочное ранение в результате обстрела. Об этом сообщил главный редактор издания Йоханнес Бойе. «Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не очень серьезная. Тем не менее, это напоминание о тех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы рассказать правду», — написал Йоханнес Бойе в Twitter, на что получил слова благодарности за поддержку от Бьерна Штритцеля. По словам раненного, взрыв произошел, когда он обедал, затем прозвучали еще два взрыва. Он отметил, что обломков снаряда не видел, поэтому не может точно сказать, чем именно наносился удар, но предположил, что порез на лбу был получен осколком стекла. Штритцель считает, что выстрелы совершались ракетами или дронами-камикадзе. «Место находится вне зоны действия артиллерии России, как и „ураганов“, поэтому вполне возможно, что это был БПЛА (беспилотный летательный аппарат — прим. URA.RU)», — написал он в соцсети. Известно, что журналист встречал Новый год вместе с солдатами вооруженных сил Украины на линии соприкосновения. Ранее в результате массированного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне несколько журналистов получили ранения. Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что пострадавшие получили в основном черепно-мозговые травмы.