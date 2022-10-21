Власти Херсона: два человека погибли при ударе ВСУ по Антоновскому мосту

21 октября 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Два человека погибли при ударе ВСУ по гражданской переправе в Херсоне, заявил Сергей Елисеев Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предварительно 10 человек пострадали, еще двое погибли в результате массированного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне. Об этом заявил председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. «На данный момент 10 человек ранены, двое погибли. Однако это предварительные данные, точные данные будут представлены позже», — заявил Сергей Елисеев, передает «Пятый канал». Он добавил, что среди пострадавших есть несовершеннолетние и журналисты. Также он уточнил, что характер ранений у пострадавших в ходе обстрела — осколочные, черепно-мозговые травмы. По его словам, этот факт указывает на то, что для обстрела были применены кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементом. Киевский режим знал, что удар будет нанесен по гражданской переправе, отмечает председатель Херсонского правительства. «Никаких военных грузов и военнослужащих на этой переправе не было», — заключил Елисеев. Ранее сообщалось, что украинские националисты выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. ВСУ неоднократно обстреливали Антоновский мост, например в октябре были нанесены шесть ударов из РСЗО HIMARS. Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ будет жестко отвечать Украине на организацию терактов. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.

Предварительно 10 человек пострадали, еще двое погибли в результате массированного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне. Об этом заявил председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. «На данный момент 10 человек ранены, двое погибли. Однако это предварительные данные, точные данные будут представлены позже», — заявил Сергей Елисеев, передает «Пятый канал». Он добавил, что среди пострадавших есть несовершеннолетние и журналисты. Также он уточнил, что характер ранений у пострадавших в ходе обстрела — осколочные, черепно-мозговые травмы. По его словам, этот факт указывает на то, что для обстрела были применены кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементом. Киевский режим знал, что удар будет нанесен по гражданской переправе, отмечает председатель Херсонского правительства. «Никаких военных грузов и военнослужащих на этой переправе не было», — заключил Елисеев. Ранее сообщалось, что украинские националисты выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. ВСУ неоднократно обстреливали Антоновский мост, например в октябре были нанесены шесть ударов из РСЗО HIMARS. Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ будет жестко отвечать Украине на организацию терактов. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.