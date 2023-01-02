02 января 2023
01 января 2023

Свердловчанка перевела мошенникам из ЦБ полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Аферисты убедили свердловчанку перевести им 515 тысяч рублей Фото:

Жительница Тавды (Свердловская область) перевела 515 тысяч рублей мошенникам, представившимися сотрудниками Центробанка. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Тавдинский».

«На номер женщины поступил звонок от неизвестной девушки, представившейся сотрудником Центробанка, которая пояснила, что произошла компрометация персональных данных и для сохранности денежных средств их необходимо снять и положить на безопасный счет. После звонок перевели неизвестного мужчину, который представился специалистом по безопасности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мошенник, представившийся специалистом, убедил женщину положить деньги на указанный счет. Свердловчанка отправилась до банкомата и последовала действиям аферистов. Сумма ущерба составила 515 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка перевела 1,4 миллиона рублей мошенникам. Аферисты выдавали свой фиктивный сайт под инвестиционный проект «Газпрома».

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Жительница Тавды (Свердловская область) перевела 515 тысяч рублей мошенникам, представившимися сотрудниками Центробанка. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Тавдинский». «На номер женщины поступил звонок от неизвестной девушки, представившейся сотрудником Центробанка, которая пояснила, что произошла компрометация персональных данных и для сохранности денежных средств их необходимо снять и положить на безопасный счет. После звонок перевели неизвестного мужчину, который представился специалистом по безопасности», — рассказали в пресс-службе ведомства. Мошенник, представившийся специалистом, убедил женщину положить деньги на указанный счет. Свердловчанка отправилась до банкомата и последовала действиям аферистов. Сумма ущерба составила 515 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка перевела 1,4 миллиона рублей мошенникам. Аферисты выдавали свой фиктивный сайт под инвестиционный проект «Газпрома».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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