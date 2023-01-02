В ЯНАО арендный бизнес продают за 42 миллиона рублей

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается имущественный комплекс для сдачи в аренду за 42 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito.
«Продается арендный бизнес в ЯНАО, г. Новый Уренгой. Земля и строения в собственности одного физического лица. В 2021 году проведен газ, собственная новая котельная, наружнее и внутреннее видеонаблюдение, электроэнергия с резервной линией, скважина, канализация. Затраты на круглогодичное содержание минимальны», — пишет продавец объекта.
Уточняется, что заключены необходимые договора с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями, а все имущество сдано в аренду надежной транспортной компании. Владелец обещает ежемесячный доход от бизнеса в размере 500 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) продается действующий бизнес по производству кислорода за 47 миллионов рублей. Помимо земли и оборудования в продажу включены: теплый гараж на четыре машины, мастерская, офис, склад и небольшое общежитие для работников.
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