В ЯНАО арендный бизнес продают за 42 миллиона рублей

03 января 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Продавец обещает ежемесячный доход от бизнеса в размере полмиллиона рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) продается имущественный комплекс для сдачи в аренду за 42 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Продается арендный бизнес в ЯНАО, г. Новый Уренгой. Земля и строения в собственности одного физического лица. В 2021 году проведен газ, собственная новая котельная, наружнее и внутреннее видеонаблюдение, электроэнергия с резервной линией, скважина, канализация. Затраты на круглогодичное содержание минимальны», — пишет продавец объекта. Уточняется, что заключены необходимые договора с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями, а все имущество сдано в аренду надежной транспортной компании. Владелец обещает ежемесячный доход от бизнеса в размере 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) продается действующий бизнес по производству кислорода за 47 миллионов рублей. Помимо земли и оборудования в продажу включены: теплый гараж на четыре машины, мастерская, офис, склад и небольшое общежитие для работников.

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается имущественный комплекс для сдачи в аренду за 42 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Продается арендный бизнес в ЯНАО, г. Новый Уренгой. Земля и строения в собственности одного физического лица. В 2021 году проведен газ, собственная новая котельная, наружнее и внутреннее видеонаблюдение, электроэнергия с резервной линией, скважина, канализация. Затраты на круглогодичное содержание минимальны», — пишет продавец объекта. Уточняется, что заключены необходимые договора с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями, а все имущество сдано в аренду надежной транспортной компании. Владелец обещает ежемесячный доход от бизнеса в размере 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) продается действующий бизнес по производству кислорода за 47 миллионов рублей. Помимо земли и оборудования в продажу включены: теплый гараж на четыре машины, мастерская, офис, склад и небольшое общежитие для работников.