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31 декабря 2022
30 декабря 2022

В ЯНАО арендный бизнес продают за 42 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявления об аренде и продаже торговых помещений. Тюмень, аренда помещений, магазин, объявление, торговое помещение
Продавец обещает ежемесячный доход от бизнеса в размере полмиллиона рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается имущественный комплекс для сдачи в аренду за 42 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito.

«Продается арендный бизнес в ЯНАО, г. Новый Уренгой. Земля и строения в собственности одного физического лица. В 2021 году проведен газ, собственная новая котельная, наружнее и внутреннее видеонаблюдение, электроэнергия с резервной линией, скважина, канализация. Затраты на круглогодичное содержание минимальны», — пишет продавец объекта.

Уточняется, что заключены необходимые договора с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями, а все имущество сдано в аренду надежной транспортной компании. Владелец обещает ежемесячный доход от бизнеса в размере 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) продается действующий бизнес по производству кислорода за 47 миллионов рублей. Помимо земли и оборудования в продажу включены: теплый гараж на четыре машины, мастерская, офис, склад и небольшое общежитие для работников.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продается имущественный комплекс для сдачи в аренду за 42 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Продается арендный бизнес в ЯНАО, г. Новый Уренгой. Земля и строения в собственности одного физического лица. В 2021 году проведен газ, собственная новая котельная, наружнее и внутреннее видеонаблюдение, электроэнергия с резервной линией, скважина, канализация. Затраты на круглогодичное содержание минимальны», — пишет продавец объекта. Уточняется, что заключены необходимые договора с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями, а все имущество сдано в аренду надежной транспортной компании. Владелец обещает ежемесячный доход от бизнеса в размере 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) продается действующий бизнес по производству кислорода за 47 миллионов рублей. Помимо земли и оборудования в продажу включены: теплый гараж на четыре машины, мастерская, офис, склад и небольшое общежитие для работников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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