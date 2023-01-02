02 января 2023

В Китае заявили, что все больше стран отвергают господство США

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
В Китае сравнили 2022 год с окончанием холодной войны Фото:

Все больше стран восстают против мирового порядка, установленного США. Об этом заявил профессор и исполнительный декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вэнь.

«Речь идет не только о радикальной попытке России, используя военную силу, попытаться разрушить международный порядок, в котором доминируют США. Речь также идет о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного порядка в поисках более независимой позиции», — написал Ван Вэнь в статье для South China Morning Post.

По словам автора, 2022 год можно сравнить с 1991 годом, когда завершилась холодная война и начался отказ многих государств от западной культуры. Так, в настоящее время государства избавляются от контроля Запада, отдавая предпочтения своим национальным интересам, пишет издание.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине часть азиатских и латиноамериканских стран неожиданно для США отказались принимать чью-то сторону в конфликте, передает RT. Нейтралитет со стороны государств и отказ изолировать Россию от мира стал шоком для Запада, привыкшего указывать странам, какой позиции им придерживаться, пишет деловое издание «Взгляд».

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Все больше стран восстают против мирового порядка, установленного США. Об этом заявил профессор и исполнительный декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вэнь. «Речь идет не только о радикальной попытке России, используя военную силу, попытаться разрушить международный порядок, в котором доминируют США. Речь также идет о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного порядка в поисках более независимой позиции», — написал Ван Вэнь в статье для South China Morning Post. По словам автора, 2022 год можно сравнить с 1991 годом, когда завершилась холодная война и начался отказ многих государств от западной культуры. Так, в настоящее время государства избавляются от контроля Запада, отдавая предпочтения своим национальным интересам, пишет издание. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине часть азиатских и латиноамериканских стран неожиданно для США отказались принимать чью-то сторону в конфликте, передает RT. Нейтралитет со стороны государств и отказ изолировать Россию от мира стал шоком для Запада, привыкшего указывать странам, какой позиции им придерживаться, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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