В Китае заявили, что все больше стран отвергают господство США

03 января 2023 в 07:58 Размер текста - 17 +

В Китае сравнили 2022 год с окончанием холодной войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все больше стран восстают против мирового порядка, установленного США. Об этом заявил профессор и исполнительный декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вэнь. «Речь идет не только о радикальной попытке России, используя военную силу, попытаться разрушить международный порядок, в котором доминируют США. Речь также идет о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного порядка в поисках более независимой позиции», — написал Ван Вэнь в статье для South China Morning Post . По словам автора, 2022 год можно сравнить с 1991 годом, когда завершилась холодная война и начался отказ многих государств от западной культуры. Так, в настоящее время государства избавляются от контроля Запада, отдавая предпочтения своим национальным интересам, пишет издание. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине часть азиатских и латиноамериканских стран неожиданно для США отказались принимать чью-то сторону в конфликте, передает RT. Нейтралитет со стороны государств и отказ изолировать Россию от мира стал шоком для Запада, привыкшего указывать странам, какой позиции им придерживаться, пишет деловое издание «Взгляд».

Все больше стран восстают против мирового порядка, установленного США. Об этом заявил профессор и исполнительный декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вэнь. «Речь идет не только о радикальной попытке России, используя военную силу, попытаться разрушить международный порядок, в котором доминируют США. Речь также идет о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного порядка в поисках более независимой позиции», — написал Ван Вэнь в статье для South China Morning Post. По словам автора, 2022 год можно сравнить с 1991 годом, когда завершилась холодная война и начался отказ многих государств от западной культуры. Так, в настоящее время государства избавляются от контроля Запада, отдавая предпочтения своим национальным интересам, пишет издание. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине часть азиатских и латиноамериканских стран неожиданно для США отказались принимать чью-то сторону в конфликте, передает RT. Нейтралитет со стороны государств и отказ изолировать Россию от мира стал шоком для Запада, привыкшего указывать странам, какой позиции им придерживаться, пишет деловое издание «Взгляд».