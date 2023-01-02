По ледовой арене в Дружковке, где Вооруженные силы Украины обустроили опорный пункт, был нанесен удар. Об этом сообщил экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.
«В Дружковке горит арена Альтаир, где украинские боевики организовали свой опорный пункт и склад», — подтвердил в своем telegram-канале Мирошник. Он добавил, что местные паблики сообщают о большом количестве потерь среди украинских военнослужащих, но официальные лица пока не комментировали данный инцидент. Момент удара также попал и в эфир французского телеканала, сотрудник которого вел репортаж из этого населенного пункта.
Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса.
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По ледовой арене в Дружковке, где Вооруженные силы Украины обустроили опорный пункт, был нанесен удар. Об этом сообщил экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник. «В Дружковке горит арена Альтаир, где украинские боевики организовали свой опорный пункт и склад», — подтвердил в своем telegram-канале Мирошник. Он добавил, что местные паблики сообщают о большом количестве потерь среди украинских военнослужащих, но официальные лица пока не комментировали данный инцидент. Момент удара также попал и в эфир французского телеканала, сотрудник которого вел репортаж из этого населенного пункта. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса.