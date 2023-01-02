Мэрия Кургана потратит деньги на ветеранов войн

03 января 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана оплатит расходы местной общественной организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана выделит деньги из городского бюджета на затраты местной общественной организации ветеранов войн. Данная информация размещена на сайте мэрии. «Утвердить порядок предоставления денег из бюджета Кургана на оплату затрат Курганской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Субсидии будут выданы тем, кто связан с организацией и проведением работы со старшим поколением и молодежью», — указано в официальном документе. Сообщается, что из субсидии будет оплачиваться зарплата сотрудникам организации. Также деньги будут выделять на проведение мероприятий с ветеранами войн и для патриотического воспитания молодежи. Из средств, которые выделила мэрия, будут оплачиваться коммунальные услуги организации, уборка и охрана помещения, а также налоги и сборы в бюджет РФ. Директора городского департамента финансов и имущества Игоря Зворыгина назначили контролировать исполнение указа. Ранее URA.RU писало, что курганская организация не получила грант от правительства. Региональный совет ветеранов остался без субсидии, как сообщили в правительстве, из-за низкой оценки структуры.

Администрация Кургана выделит деньги из городского бюджета на затраты местной общественной организации ветеранов войн. Данная информация размещена на сайте мэрии. «Утвердить порядок предоставления денег из бюджета Кургана на оплату затрат Курганской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Субсидии будут выданы тем, кто связан с организацией и проведением работы со старшим поколением и молодежью», — указано в официальном документе. Сообщается, что из субсидии будет оплачиваться зарплата сотрудникам организации. Также деньги будут выделять на проведение мероприятий с ветеранами войн и для патриотического воспитания молодежи. Из средств, которые выделила мэрия, будут оплачиваться коммунальные услуги организации, уборка и охрана помещения, а также налоги и сборы в бюджет РФ. Директора городского департамента финансов и имущества Игоря Зворыгина назначили контролировать исполнение указа. Ранее URA.RU писало, что курганская организация не получила грант от правительства. Региональный совет ветеранов остался без субсидии, как сообщили в правительстве, из-за низкой оценки структуры.