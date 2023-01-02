Мэр Кургана призналась, что давно не ездила на автобусе

03 января 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Глава города Елена Ситникова рассказала, что раньше добиралась до мэрии через дворы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Кургана Елена Ситникова долгое время не ездит на общественном транспорте. Об этом рассказала сама глава города. «Слушайте, я на автобусе, честно говоря, ездила очень давно. Я это абсолютно не скрываю. Я живу от работы недалеко, сейчас езжу на машине. Какое-то время назад всегда ходила пешком», — рассказала Ситникова в интервью 45.RU. Мэр Кургана пояснила, что до площади города ей легче добираться через дворы. В интервью Ситникова также рассказал о пробках в городе. По ее словам, она специально ездила в час пик, но ей не удалось постоять в пробках дольше пяти минут. Главу города также спросили о транспортной реформе в Кургане и предложили в качестве эксперимента прокатиться на одном из местных автобусов. «Транспортная реформа наступит, и мы проверим», — отметила Ситникова. Также глава города сообщила, что информация об отказе курганских перевозчиков от 12 автобусных маршрутов является дезининформацией. По ее словам, у мэрии заключен контракт с четырьмя компаниями, но по сути перевозчика всего три. «Никто ни от чего не отказывался. Все маршруты состоялись. У каждого перевозчика не по одной компании. Зашли две компании, первый и второй номер в аукционе, это компании одного перевозчика. Соответственно, он указал одну компанию», — добавила Ситникова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Кургана Елена Ситникова долгое время не ездит на общественном транспорте. Об этом рассказала сама глава города. «Слушайте, я на автобусе, честно говоря, ездила очень давно. Я это абсолютно не скрываю. Я живу от работы недалеко, сейчас езжу на машине. Какое-то время назад всегда ходила пешком», — рассказала Ситникова в интервью 45.RU. Мэр Кургана пояснила, что до площади города ей легче добираться через дворы. В интервью Ситникова также рассказал о пробках в городе. По ее словам, она специально ездила в час пик, но ей не удалось постоять в пробках дольше пяти минут. Главу города также спросили о транспортной реформе в Кургане и предложили в качестве эксперимента прокатиться на одном из местных автобусов. «Транспортная реформа наступит, и мы проверим», — отметила Ситникова. Также глава города сообщила, что информация об отказе курганских перевозчиков от 12 автобусных маршрутов является дезининформацией. По ее словам, у мэрии заключен контракт с четырьмя компаниями, но по сути перевозчика всего три. «Никто ни от чего не отказывался. Все маршруты состоялись. У каждого перевозчика не по одной компании. Зашли две компании, первый и второй номер в аукционе, это компании одного перевозчика. Соответственно, он указал одну компанию», — добавила Ситникова.