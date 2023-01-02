02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Мэр Кургана призналась, что давно не ездила на автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган, ситникова елена
Глава города Елена Ситникова рассказала, что раньше добиралась до мэрии через дворы Фото:

Мэр Кургана Елена Ситникова долгое время не ездит на общественном транспорте. Об этом рассказала сама глава города.

«Слушайте, я на автобусе, честно говоря, ездила очень давно. Я это абсолютно не скрываю. Я живу от работы недалеко, сейчас езжу на машине. Какое-то время назад всегда ходила пешком», — рассказала Ситникова в интервью 45.RU.

Мэр Кургана пояснила, что до площади города ей легче добираться через дворы. В интервью Ситникова также рассказал о пробках в городе. По ее словам, она специально ездила в час пик, но ей не удалось постоять в пробках дольше пяти минут. Главу города также спросили о транспортной реформе в Кургане и предложили в качестве эксперимента прокатиться на одном из местных автобусов. «Транспортная реформа наступит, и мы проверим», — отметила Ситникова.

Также глава города сообщила, что информация об отказе курганских перевозчиков от 12 автобусных маршрутов является дезининформацией. По ее словам, у мэрии заключен контракт с четырьмя компаниями, но по сути перевозчика всего три. «Никто ни от чего не отказывался. Все маршруты состоялись. У каждого перевозчика не по одной компании. Зашли две компании, первый и второй номер в аукционе, это компании одного перевозчика. Соответственно, он указал одну компанию», — добавила Ситникова.

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Мэр Кургана Елена Ситникова долгое время не ездит на общественном транспорте. Об этом рассказала сама глава города. «Слушайте, я на автобусе, честно говоря, ездила очень давно. Я это абсолютно не скрываю. Я живу от работы недалеко, сейчас езжу на машине. Какое-то время назад всегда ходила пешком», — рассказала Ситникова в интервью 45.RU. Мэр Кургана пояснила, что до площади города ей легче добираться через дворы. В интервью Ситникова также рассказал о пробках в городе. По ее словам, она специально ездила в час пик, но ей не удалось постоять в пробках дольше пяти минут. Главу города также спросили о транспортной реформе в Кургане и предложили в качестве эксперимента прокатиться на одном из местных автобусов. «Транспортная реформа наступит, и мы проверим», — отметила Ситникова. Также глава города сообщила, что информация об отказе курганских перевозчиков от 12 автобусных маршрутов является дезининформацией. По ее словам, у мэрии заключен контракт с четырьмя компаниями, но по сути перевозчика всего три. «Никто ни от чего не отказывался. Все маршруты состоялись. У каждого перевозчика не по одной компании. Зашли две компании, первый и второй номер в аукционе, это компании одного перевозчика. Соответственно, он указал одну компанию», — добавила Ситникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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