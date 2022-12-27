Курганский перевозчик отказался от 12 новых автобусных маршрутов. Список

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Передел транспортного рынка в Кургане

Компания «Кургантранссервис» уклонилась от заключения муниципального контракта, связанного с выполнением перевозок по 12 новым автобусным маршрутам. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».

«В связи с уклонением победителя конкурсов (ООО „Кургантранссервис“) от заключения муниципального контракта на выполнение работ, <…> право заключения муниципальных контрактов будет предложено участникам, занявшим вторые места. <…> Победитель конкурсов предлагал заплатить заказчику (МКУ „Транспортное управление“) за право осуществления перевозок по этим маршрутам 13 802 120 р.», — указано в сообщении.

Информация об этом размещена на портале госзакупок. Председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский в разговоре с URA.RU предположил, что перевозчик взвесил свои силы, учитывая количество транспорта и наличие дублирующих маршрутов. Он добавил, что в других регионах переходный период в рамках транспортной реформы длился около полугода. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной компании «Кургантранссервис». Перевозчик не заключил контракт, связанный с маршрутами:

  • № 14 «Центральный рынок — ст. Утяк»;
  • № 50 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;
  • № 51 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;
  • № 54 «7 микрорайон — ул. Криволапова»;
  • № 57 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;
  • № 58 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;
  • № 63 «ул. Лескова — Вокзал»;
  • № 70 «ул. 9 Мая — Курганская областная ДКБ им. Красного Креста — бульвар Солнечный»;
  • № 74 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;
  • № 76 «1 микрорайон — пос. ТЭЦ»;
  • № 95 «пос. Вороновка — ул. Лескова»;
  • № 97 «1 микрорайон — Швейная фирма».

Ранее победители конкурсов, связанных с новыми маршрутами, которые планируют запустить 3 января, согласились заплатить за маршруты в общей сложности более 15 млн рублей. Проигравшие в конкурсах перевозчики рассказывали URA.RU, что у победителей не хватит автобусов, поэтому часть маршрутов передадут другим участникам торгов.

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Компания «Кургантранссервис» уклонилась от заключения муниципального контракта, связанного с выполнением перевозок по 12 новым автобусным маршрутам. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «В связи с уклонением победителя конкурсов (ООО „Кургантранссервис“) от заключения муниципального контракта на выполнение работ, <…> право заключения муниципальных контрактов будет предложено участникам, занявшим вторые места. <…> Победитель конкурсов предлагал заплатить заказчику (МКУ „Транспортное управление“) за право осуществления перевозок по этим маршрутам 13 802 120 р.», — указано в сообщении. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский в разговоре с URA.RU предположил, что перевозчик взвесил свои силы, учитывая количество транспорта и наличие дублирующих маршрутов. Он добавил, что в других регионах переходный период в рамках транспортной реформы длился около полугода. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной компании «Кургантранссервис». Перевозчик не заключил контракт, связанный с маршрутами: Ранее победители конкурсов, связанных с новыми маршрутами, которые планируют запустить 3 января, согласились заплатить за маршруты в общей сложности более 15 млн рублей. Проигравшие в конкурсах перевозчики рассказывали URA.RU, что у победителей не хватит автобусов, поэтому часть маршрутов передадут другим участникам торгов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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