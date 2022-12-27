Новые маршруты должны были запустить 3 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Компания «Кургантранссервис» уклонилась от заключения муниципального контракта, связанного с выполнением перевозок по 12 новым автобусным маршрутам. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».

«В связи с уклонением победителя конкурсов (ООО „Кургантранссервис“) от заключения муниципального контракта на выполнение работ, <…> право заключения муниципальных контрактов будет предложено участникам, занявшим вторые места. <…> Победитель конкурсов предлагал заплатить заказчику (МКУ „Транспортное управление“) за право осуществления перевозок по этим маршрутам 13 802 120 р.», — указано в сообщении.

Информация об этом размещена на портале госзакупок. Председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский в разговоре с URA.RU предположил, что перевозчик взвесил свои силы, учитывая количество транспорта и наличие дублирующих маршрутов. Он добавил, что в других регионах переходный период в рамках транспортной реформы длился около полугода. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной компании «Кургантранссервис». Перевозчик не заключил контракт, связанный с маршрутами:

№ 14 «Центральный рынок — ст. Утяк»;

№ 50 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;

№ 51 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;

№ 54 «7 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 57 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 58 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;

№ 63 «ул. Лескова — Вокзал»;

№ 70 «ул. 9 Мая — Курганская областная ДКБ им. Красного Креста — бульвар Солнечный»;

№ 74 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;

№ 76 «1 микрорайон — пос. ТЭЦ»;

№ 95 «пос. Вороновка — ул. Лескова»;

№ 97 «1 микрорайон — Швейная фирма».

Ранее победители конкурсов, связанных с новыми маршрутами, которые планируют запустить 3 января, согласились заплатить за маршруты в общей сложности более 15 млн рублей. Проигравшие в конкурсах перевозчики рассказывали URA.RU, что у победителей не хватит автобусов, поэтому часть маршрутов передадут другим участникам торгов.