В Курган после аномальных морозов придет потепление

Температура воздуха в регионе поднимется до -9 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 13 января потеплеет до -9 градусов. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Курган. Пятница, 13 января, суббота, 14 января, день: максимальная температура — минус 9 градусов», — указано на сайте.

По данным синоптиков, аномально холодная погода в Курганской области продержится до 12 января. Представители областного ЦГМС сообщают, что отклонения температуры от нормы могут составлять от 7 градусов и более.

Температура воздуха в Курганской области резко понизилась 8 января. Из-за аномального холода в регионе продлили каникулы школьникам. Планируется, что школьники выйдут на учебу 11 января.