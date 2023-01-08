08 января 2023
07 января 2023

В Курган после аномальных морозов придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Батурино. Курган, зима, пейзаж, батурино
Температура воздуха в регионе поднимется до -9 градусов Фото:

В Кургане 13 января потеплеет до -9 градусов. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Курган. Пятница, 13 января, суббота, 14 января, день: максимальная температура — минус 9 градусов», — указано на сайте.

По данным синоптиков, аномально холодная погода в Курганской области продержится до 12 января. Представители областного ЦГМС сообщают, что отклонения температуры от нормы могут составлять от 7 градусов и более.

Температура воздуха в Курганской области резко понизилась 8 января. Из-за аномального холода в регионе продлили каникулы школьникам. Планируется, что школьники выйдут на учебу 11 января.

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В Кургане 13 января потеплеет до -9 градусов. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Курган. Пятница, 13 января, суббота, 14 января, день: максимальная температура — минус 9 градусов», — указано на сайте. По данным синоптиков, аномально холодная погода в Курганской области продержится до 12 января. Представители областного ЦГМС сообщают, что отклонения температуры от нормы могут составлять от 7 градусов и более. Температура воздуха в Курганской области резко понизилась 8 января. Из-за аномального холода в регионе продлили каникулы школьникам. Планируется, что школьники выйдут на учебу 11 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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