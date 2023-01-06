Синоптики пообещали жителям Курганской области аномальные морозы до -33 градусов. Фото

07 января 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

В Курганскую область приходят морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Зауралья предупредили об усилении морозов. Эта информация опубликована на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 8 января на территории Курганской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ночью и днем при ясной погоде может опуститься до -33 градусов», — передают метеорологи. О том, что после новогодних праздников в Курган придут 30-градусные морозы, URA.RU писало ранее. Прогноз погоды был опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России. Из-за морозов в регионе было принято решение продлить каникулы школьникам. Дети начнут учиться с 11 января. Синоптики предупреждают о морозах Фото: Курганский ЦГМС

Жителей Зауралья предупредили об усилении морозов. Эта информация опубликована на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 8 января на территории Курганской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ночью и днем при ясной погоде может опуститься до -33 градусов», — передают метеорологи. О том, что после новогодних праздников в Курган придут 30-градусные морозы, URA.RU писало ранее. Прогноз погоды был опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России. Из-за морозов в регионе было принято решение продлить каникулы школьникам. Дети начнут учиться с 11 января.