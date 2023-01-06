В Курганскую область приходят морозы
Жителей Зауралья предупредили об усилении морозов. Эта информация опубликована на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«С 8 января на территории Курганской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ночью и днем при ясной погоде может опуститься до -33 градусов», — передают метеорологи.
О том, что после новогодних праздников в Курган придут 30-градусные морозы, URA.RU писало ранее. Прогноз погоды был опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России. Из-за морозов в регионе было принято решение продлить каникулы школьникам. Дети начнут учиться с 11 января.
Синоптики предупреждают о морозах
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