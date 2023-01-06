06 января 2023
05 января 2023

Синоптики пообещали жителям Курганской области аномальные морозы до -33 градусов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган морозы , зима, холод, мороз
В Курганскую область приходят морозы Фото:

Жителей Зауралья предупредили об усилении морозов. Эта информация опубликована на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 8 января на территории Курганской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ночью и днем при ясной погоде может опуститься до -33 градусов», — передают метеорологи.

О том, что после новогодних праздников в Курган придут 30-градусные морозы, URA.RU писало ранее. Прогноз погоды был опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России. Из-за морозов в регионе было принято решение продлить каникулы школьникам. Дети начнут учиться с 11 января.

Синоптики предупреждают о морозах
Фото:

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Жителей Зауралья предупредили об усилении морозов. Эта информация опубликована на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 8 января на территории Курганской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ночью и днем при ясной погоде может опуститься до -33 градусов», — передают метеорологи. О том, что после новогодних праздников в Курган придут 30-градусные морозы, URA.RU писало ранее. Прогноз погоды был опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России. Из-за морозов в регионе было принято решение продлить каникулы школьникам. Дети начнут учиться с 11 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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