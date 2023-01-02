02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

В Кургане после Нового года в вытрезвитель отправили десятки человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа комиссар. Курган , полиция, наряд полиции
В вытрезвитель курганцев доставляют сотрудники полиции Фото:

В первые дни новогодних праздников сотрудники курганской полиции отправили в медицинский вытрезвитель 36 местных жителей. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«С 31 декабря по 2 января сотрудники управления МВД России по Курганской области доставили в вытрезвитель 36 граждан. Из них 31 мужчина и пять женщин», — рассказали агентству URA.RU в пресс-службе полиции.

В курганском вытрезвителе ожидали наплыва клиентов в праздничные дни. Как сообщили URA.RU в полиции, с января по ноябрь 2022 в него отправили почти 1700 местных жителей. В пресс-службе регионального МВД пояснили, что большинство задержанных — мужчины. Почти за год в вытрезвитель сотрудники полиции доставили около сотни женщин.

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В первые дни новогодних праздников сотрудники курганской полиции отправили в медицинский вытрезвитель 36 местных жителей. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. «С 31 декабря по 2 января сотрудники управления МВД России по Курганской области доставили в вытрезвитель 36 граждан. Из них 31 мужчина и пять женщин», — рассказали агентству URA.RU в пресс-службе полиции. В курганском вытрезвителе ожидали наплыва клиентов в праздничные дни. Как сообщили URA.RU в полиции, с января по ноябрь 2022 в него отправили почти 1700 местных жителей. В пресс-службе регионального МВД пояснили, что большинство задержанных — мужчины. Почти за год в вытрезвитель сотрудники полиции доставили около сотни женщин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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