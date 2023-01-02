В Кургане после Нового года в вытрезвитель отправили десятки человек

03 января 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

В вытрезвитель курганцев доставляют сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В первые дни новогодних праздников сотрудники курганской полиции отправили в медицинский вытрезвитель 36 местных жителей. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. «С 31 декабря по 2 января сотрудники управления МВД России по Курганской области доставили в вытрезвитель 36 граждан. Из них 31 мужчина и пять женщин», — рассказали агентству URA.RU в пресс-службе полиции. В курганском вытрезвителе ожидали наплыва клиентов в праздничные дни. Как сообщили URA.RU в полиции, с января по ноябрь 2022 в него отправили почти 1700 местных жителей. В пресс-службе регионального МВД пояснили, что большинство задержанных — мужчины. Почти за год в вытрезвитель сотрудники полиции доставили около сотни женщин.

В первые дни новогодних праздников сотрудники курганской полиции отправили в медицинский вытрезвитель 36 местных жителей. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. «С 31 декабря по 2 января сотрудники управления МВД России по Курганской области доставили в вытрезвитель 36 граждан. Из них 31 мужчина и пять женщин», — рассказали агентству URA.RU в пресс-службе полиции. В курганском вытрезвителе ожидали наплыва клиентов в праздничные дни. Как сообщили URA.RU в полиции, с января по ноябрь 2022 в него отправили почти 1700 местных жителей. В пресс-службе регионального МВД пояснили, что большинство задержанных — мужчины. Почти за год в вытрезвитель сотрудники полиции доставили около сотни женщин.