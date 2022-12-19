Курганский вытрезвитель ждет наплыва клиентов в праздничные дни

Медвытрезвитель Кургана ждет наплыва посетителей, празднующих Новый год

За 11 месяцев 2022 года медвытрезвитель принял почти 1700 клиентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане медицинский вытрезвитель ждет наплава клиентов в новогодние праздники. С января по ноябрь 2022 года в нем побывали почти 1700 человек, причем абсолютное большинство посетителей — мужчины, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«За 11 месяцев текущего года в медвытрезвитель было помещено 1693 человека, из них — 110 женщин. Ежегодно в новогодние праздники нетрезвых граждан больше, чем в обычные дни, учитывая тот факт, что выходных дней много, и часть зауральцев злоупотребляет спиртным. Этот год навряд ли будет исключением», — отметили в ведомстве.

По данным УМВД, курганский медвытрезвитель справляется с задачей: 20 мест для пребывания нетрезвых граждан достаточно. «Есть необходимость в создании подобного учреждения в Шадринске — втором по численности населения городе Курганской области. В настоящее время прорабатывается вопрос об его открытии. Но мест там предполагается меньше, чем в действующем в областном центре», — отметили в пресс-службе ведомства.

Вытрезвитель в Кургане работает с января 2022 года на базе Государственного автономного учреждения «Центр социального обслуживания № 1» (ул. 2 Часовая, 48). В главном управлении соцзащиты населения Курганской области URA.RU сообщили, что услуги вытрезвителя предоставляются бесплатно. В отделении клиенту предложат санитарную обработку (душ), индивидуальное спальное место (кровать), питьевую воду. При необходимости окажут первичную доврачебную помощь. Находиться в вытрезвителе пьяный гражданин может не более 24 часов. В случае истечения указанного срока в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) пребывание продлевается до утра.

Полицейские доставляют в медвытрезвитель граждан в средней степени опьянения, которая устанавливается медработником на основании освидетельствования. Если гражданин в тяжелой степени опьянения, его доставляют в больницу. Были случаи, когда доставленные в медвытрезвитель вели себя неадекватно и агрессивно, но сотрудники полиции сразу пресекают попытки таких клиентов устроить дебош.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане назвали основные плюсы медвытрезвителя. Он призван снизить пьяную преступность и смертность в зимний период. Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов отметил, что вытрезвитель в Кургане почти не бывает пустым, а в выходные и праздничные дни его загрузка под 100%. Также Курганская область вошла топ-3 регионов страны, в которых местные жители пьют больше всех алкоголя.