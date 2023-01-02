Грузовикам запретили движение по трассе Пермь — Екатеринбург из-за снегопада

02 января 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

МЧС: движение грузовиков по трассе возобновится через несколько часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург вечером 2 января ввели временное ограничение для движения большегрузов. Это связано с проведением работ по устранению последствий снегопада, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В связи с проведением работ по устранению последствий снегопада введено временное ограничение движения грузового автотранспорта на дороге общего пользования федерального значения Р — 242 „Пермь — Екатеринбург“: км 9 + 154 — км 160 + 036. Начало ограничения движения в 20 час. 00 мин. (мст) 02.01.2023 г. до 04 час. 00 мин. (мст) 03.01.2023 г.», — указано в telagram-канале прикамских спасателей. Водителей просят быть осторожными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Им рекомендовано избегать резких маневров и торможений, а также заранее выбирать пути объездов указанных участков трассы. URA.RU писало ранее, что в начале декабря из-за снегопада движение большегрузного транспорта по трассе М7 «Волга» в Пермском крае временно ограничили. Тогда запрет действовал три дня.

На трассе Пермь — Екатеринбург вечером 2 января ввели временное ограничение для движения большегрузов. Это связано с проведением работ по устранению последствий снегопада, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В связи с проведением работ по устранению последствий снегопада введено временное ограничение движения грузового автотранспорта на дороге общего пользования федерального значения Р — 242 „Пермь — Екатеринбург“: км 9 + 154 — км 160 + 036. Начало ограничения движения в 20 час. 00 мин. (мст) 02.01.2023 г. до 04 час. 00 мин. (мст) 03.01.2023 г.», — указано в telagram-канале прикамских спасателей. Водителей просят быть осторожными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Им рекомендовано избегать резких маневров и торможений, а также заранее выбирать пути объездов указанных участков трассы. URA.RU писало ранее, что в начале декабря из-за снегопада движение большегрузного транспорта по трассе М7 «Волга» в Пермском крае временно ограничили. Тогда запрет действовал три дня.