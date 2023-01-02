02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

В ЯНАО из-за метеоусловий задержаны вертолетные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, мчс, спасатели, вертолет мчс
Вертолетные рейсы из Салехарда задержаны из-за метеоусловий Фото:

Из Салехарда (ЯНАО) были задержаны вертолетные рейсы в Сеяху, Салемал и Мужи. Как сообщили URA.RU в справочной аэропорта, задержка произошла из-за метеоусловий.

«По метеоусловиям трассы вертолетные рейсы в Сеяху, Салемал и Мужи задержаны. Примерно до 11:00», — пояснили в справочной.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Салехарда задерживают вылеты в ряд городов. Причиной послужили долгие прилеты самолетов из пунктов назначения.

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Из Салехарда (ЯНАО) были задержаны вертолетные рейсы в Сеяху, Салемал и Мужи. Как сообщили URA.RU в справочной аэропорта, задержка произошла из-за метеоусловий. «По метеоусловиям трассы вертолетные рейсы в Сеяху, Салемал и Мужи задержаны. Примерно до 11:00», — пояснили в справочной. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Салехарда задерживают вылеты в ряд городов. Причиной послужили долгие прилеты самолетов из пунктов назначения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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