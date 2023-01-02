В ЯНАО из-за метеоусловий задержаны вертолетные рейсы

Вертолетные рейсы из Салехарда задержаны из-за метеоусловий
Из Салехарда (ЯНАО) были задержаны вертолетные рейсы в Сеяху, Салемал и Мужи. Как сообщили URA.RU в справочной аэропорта, задержка произошла из-за метеоусловий.
«По метеоусловиям трассы вертолетные рейсы в Сеяху, Салемал и Мужи задержаны. Примерно до 11:00», — пояснили в справочной.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Салехарда задерживают вылеты в ряд городов. Причиной послужили долгие прилеты самолетов из пунктов назначения.
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