В уральской столице температура воздуха опустится до -29 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Екатеринбурга 6 января ожидает резкое похолодание. Днем температура воздуха опустится до -18 градусов, а ночью до -29. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода».

«Со 6 по 8 января температура воздуха будет колебаться с -18 до -29 градусов. 6, 7 и 8 января ожидается снегопад», — говорится в прогнозе.

Ранее URA.RU сообщало, что в региональном ГУ МЧС выступили к свердловчанам с экстренным обращением из-за снегопада. Также спасатели попросили автолюбителей соблюдать правила ПДД.