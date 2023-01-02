02 января 2023
01 января 2023

После потепления в Екатеринбург придут морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежная погода в Екатеринбурге, снег, памятник пушкину, снегопад
В уральской столице температура воздуха опустится до -29 градусов Фото:

Жителей Екатеринбурга 6 января ожидает резкое похолодание. Днем температура воздуха опустится до -18 градусов, а ночью до -29. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода».

«Со 6 по 8 января температура воздуха будет колебаться с -18 до -29 градусов. 6, 7 и 8 января ожидается снегопад», — говорится в прогнозе.

Ранее URA.RU сообщало, что в региональном ГУ МЧС выступили к свердловчанам с экстренным обращением из-за снегопада. Также спасатели попросили автолюбителей соблюдать правила ПДД.

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Жителей Екатеринбурга 6 января ожидает резкое похолодание. Днем температура воздуха опустится до -18 градусов, а ночью до -29. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода». «Со 6 по 8 января температура воздуха будет колебаться с -18 до -29 градусов. 6, 7 и 8 января ожидается снегопад», — говорится в прогнозе. Ранее URA.RU сообщало, что в региональном ГУ МЧС выступили к свердловчанам с экстренным обращением из-за снегопада. Также спасатели попросили автолюбителей соблюдать правила ПДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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