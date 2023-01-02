В Кургане с 3 января запустили новые маршруты, автобусы которых брендированы специальным логотипом. Данная информация размещена на официальном сайте мэрии.
«Весь транспорт новых маршрутов в Кургане будет брендированным. На всех муниципальных пассажирских автобусах будет размещен одинаковый логотип „Курганский городской транспорт“ с элементами брендбука города, разработанного в прошлом году», — указано в сообщении мэрии города.
Сообщается, что новая маршрутная сеть разработана курганскими властями в рамках транспортной реформы. Как указано на сайте, изменения вводятся для того, чтобы автобусы работали по четкому расписанию, перевозчики улучшили качество обслуживания и обновили транспорт. Также власти Кургана хотят проконтролировать, чтобы стоимость проезда не была завышена перевозчиками.
В Кургане запустили автобусы с обновленной нумерацией и единым оформлением
Фото: Администрация города Кургана
Работать новая маршрутная сеть в Кургане начинает с 3 января
Фото: Администрация города Кургана
Изменения в курганской маршрутной сети произошли в рамках транспортной реформы
Фото: Администрация города Кургана
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В Кургане с 3 января запустили новые маршруты, автобусы которых брендированы специальным логотипом. Данная информация размещена на официальном сайте мэрии. «Весь транспорт новых маршрутов в Кургане будет брендированным. На всех муниципальных пассажирских автобусах будет размещен одинаковый логотип „Курганский городской транспорт“ с элементами брендбука города, разработанного в прошлом году», — указано в сообщении мэрии города. Сообщается, что новая маршрутная сеть разработана курганскими властями в рамках транспортной реформы. Как указано на сайте, изменения вводятся для того, чтобы автобусы работали по четкому расписанию, перевозчики улучшили качество обслуживания и обновили транспорт. Также власти Кургана хотят проконтролировать, чтобы стоимость проезда не была завышена перевозчиками. Ранее URA.RU писало, что в Кургане запустили десятки новых автобусных маршрутов. Рейсы будут работать с другой нумерацией и оформлением. Маршруты запускают в работу по регулярному тарифу.