Власти Кургана показали, как выглядят автобусы новых маршрутов. Фото

На улицах Кургана появились автобусы с единым дизайном

03 января 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Курганские автобусы новых маршрутов запустили в едином дизайне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане с 3 января запустили новые маршруты, автобусы которых брендированы специальным логотипом. Данная информация размещена на официальном сайте мэрии. «Весь транспорт новых маршрутов в Кургане будет брендированным. На всех муниципальных пассажирских автобусах будет размещен одинаковый логотип „Курганский городской транспорт“ с элементами брендбука города, разработанного в прошлом году», — указано в сообщении мэрии города. Сообщается, что новая маршрутная сеть разработана курганскими властями в рамках транспортной реформы. Как указано на сайте, изменения вводятся для того, чтобы автобусы работали по четкому расписанию, перевозчики улучшили качество обслуживания и обновили транспорт. Также власти Кургана хотят проконтролировать, чтобы стоимость проезда не была завышена перевозчиками. Ранее URA.RU писало, что в Кургане запустили десятки новых автобусных маршрутов. Рейсы будут работать с другой нумерацией и оформлением. Маршруты запускают в работу по регулярному тарифу. В Кургане запустили автобусы с обновленной нумерацией и единым оформлением Фото: Администрация города Кургана Работать новая маршрутная сеть в Кургане начинает с 3 января Фото: Администрация города Кургана Изменения в курганской маршрутной сети произошли в рамках транспортной реформы Фото: Администрация города Кургана

В Кургане с 3 января запустили новые маршруты, автобусы которых брендированы специальным логотипом. Данная информация размещена на официальном сайте мэрии. «Весь транспорт новых маршрутов в Кургане будет брендированным. На всех муниципальных пассажирских автобусах будет размещен одинаковый логотип „Курганский городской транспорт“ с элементами брендбука города, разработанного в прошлом году», — указано в сообщении мэрии города. Сообщается, что новая маршрутная сеть разработана курганскими властями в рамках транспортной реформы. Как указано на сайте, изменения вводятся для того, чтобы автобусы работали по четкому расписанию, перевозчики улучшили качество обслуживания и обновили транспорт. Также власти Кургана хотят проконтролировать, чтобы стоимость проезда не была завышена перевозчиками. Ранее URA.RU писало, что в Кургане запустили десятки новых автобусных маршрутов. Рейсы будут работать с другой нумерацией и оформлением. Маршруты запускают в работу по регулярному тарифу.