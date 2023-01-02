02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Власти Кургана показали, как выглядят автобусы новых маршрутов. Фото

На улицах Кургана появились автобусы с единым дизайном
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, автобус, площадь в кургане, площадь ленина, правительство города
Курганские автобусы новых маршрутов запустили в едином дизайне Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане с 3 января запустили новые маршруты, автобусы которых брендированы специальным логотипом. Данная информация размещена на официальном сайте мэрии.

«Весь транспорт новых маршрутов в Кургане будет брендированным. На всех муниципальных пассажирских автобусах будет размещен одинаковый логотип „Курганский городской транспорт“ с элементами брендбука города, разработанного в прошлом году», — указано в сообщении мэрии города.

Сообщается, что новая маршрутная сеть разработана курганскими властями в рамках транспортной реформы. Как указано на сайте, изменения вводятся для того, чтобы автобусы работали по четкому расписанию, перевозчики улучшили качество обслуживания и обновили транспорт. Также власти Кургана хотят проконтролировать, чтобы стоимость проезда не была завышена перевозчиками.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане запустили десятки новых автобусных маршрутов. Рейсы будут работать с другой нумерацией и оформлением. Маршруты запускают в работу по регулярному тарифу.

В Кургане запустили автобусы с обновленной нумерацией и единым оформлением
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Работать новая маршрутная сеть в Кургане начинает с 3 января
Фото:
Изменения в курганской маршрутной сети произошли в рамках транспортной реформы
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В Кургане с 3 января запустили новые маршруты, автобусы которых брендированы специальным логотипом. Данная информация размещена на официальном сайте мэрии. «Весь транспорт новых маршрутов в Кургане будет брендированным. На всех муниципальных пассажирских автобусах будет размещен одинаковый логотип „Курганский городской транспорт“ с элементами брендбука города, разработанного в прошлом году», — указано в сообщении мэрии города. Сообщается, что новая маршрутная сеть разработана курганскими властями в рамках транспортной реформы. Как указано на сайте, изменения вводятся для того, чтобы автобусы работали по четкому расписанию, перевозчики улучшили качество обслуживания и обновили транспорт. Также власти Кургана хотят проконтролировать, чтобы стоимость проезда не была завышена перевозчиками. Ранее URA.RU писало, что в Кургане запустили десятки новых автобусных маршрутов. Рейсы будут работать с другой нумерацией и оформлением. Маршруты запускают в работу по регулярному тарифу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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