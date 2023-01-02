ЧОП заявил о фальсификации документов при расторжении договора на охрану вуза из ХМАО

03 января 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Представители СурГУ не смогли предоставить в суд главное доказательство Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшая охрана СурГУ ЧОО «Илир» заявила о фальсификации документов со стороны вуза при расторжении контракта на охрану стоимостью 56 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель частной охранной организации «Илир» Евгений Мальчиков. «Представленное вузом в суде экспертное заключение не соответствует перечню документов, на основании которых оно составлялось. Мы сделали заявление о фальсификации. И предоставили доказательства этого. Представители вуза начали выкручиваться и заявили на суде, что произошла техническая ошибка. Якобы, было несколько редакции экспертного заключения, и они по ошибке направили в суд аннулированную версию», — сообщил Мальчиков. После того, как представители вуза не смогли предоставить в суд заключение эксперта, на основании которого расторгли контракт, служители Фемиды перенесли заседание на январь 2023 года. К этой дате сотрудникам СурГУ необходимо собрать все доводы воедино. Университету нужно будет предоставить в суд не только заключение эксперта, но и оригиналы актов, на основании которых оно составлялось. «Суд будет рассматривать наше заявление о фальсификации. Будем выяснять, где оригиналы актов, при каких обстоятельствах они составлялись», — добавил Мальчиков. Летом руководство СурГУ в одностороннем порядке расторгло с ЧОО «Илир» контракт на оказание услуг стоимостью 56 млн рублей. Основанием послужило заключение эксперта о некачественном оказание услуг охранной организацией. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в СурГУ. В их адрес направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что бывшая охрана СурГУ судится с вузом из-за контракта на 56 миллионов. Охранная организация оспаривает решение вуза расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшая охрана СурГУ ЧОО «Илир» заявила о фальсификации документов со стороны вуза при расторжении контракта на охрану стоимостью 56 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель частной охранной организации «Илир» Евгений Мальчиков. «Представленное вузом в суде экспертное заключение не соответствует перечню документов, на основании которых оно составлялось. Мы сделали заявление о фальсификации. И предоставили доказательства этого. Представители вуза начали выкручиваться и заявили на суде, что произошла техническая ошибка. Якобы, было несколько редакции экспертного заключения, и они по ошибке направили в суд аннулированную версию», — сообщил Мальчиков. После того, как представители вуза не смогли предоставить в суд заключение эксперта, на основании которого расторгли контракт, служители Фемиды перенесли заседание на январь 2023 года. К этой дате сотрудникам СурГУ необходимо собрать все доводы воедино. Университету нужно будет предоставить в суд не только заключение эксперта, но и оригиналы актов, на основании которых оно составлялось. «Суд будет рассматривать наше заявление о фальсификации. Будем выяснять, где оригиналы актов, при каких обстоятельствах они составлялись», — добавил Мальчиков. Летом руководство СурГУ в одностороннем порядке расторгло с ЧОО «Илир» контракт на оказание услуг стоимостью 56 млн рублей. Основанием послужило заключение эксперта о некачественном оказание услуг охранной организацией. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в СурГУ. В их адрес направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что бывшая охрана СурГУ судится с вузом из-за контракта на 56 миллионов. Охранная организация оспаривает решение вуза расторгнуть контракт в одностороннем порядке.