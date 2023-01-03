Путин и Токаев обсудили вопросы сотрудничества по актуальным направлениям

03 января 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил Касыма-Жомарта Токаева с Новым годом Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого поздравили друг друга с Новым годом, а также обсудили вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая толпливно-энергетический кризис. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом», — говорится в сообщении администрации президента. Отмечается, что главы государств обсудили вопросы сотрудничества по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс. Кроме того, уточняется в релизе Кремля, Путин и Токаев отметили высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Они также договорились продолжать координацию по линии правительств и профильных структур двух стран. В ноябре Токаев приезжал к Путину для переговоров по созданию нового альянса, в который войдут Россия, Казахстан и Узбекистан. Уточняется, что цель союза заключается в координации транспортировки российского газа.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого поздравили друг друга с Новым годом, а также обсудили вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая толпливно-энергетический кризис. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом», — говорится в сообщении администрации президента. Отмечается, что главы государств обсудили вопросы сотрудничества по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс. Кроме того, уточняется в релизе Кремля, Путин и Токаев отметили высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Они также договорились продолжать координацию по линии правительств и профильных структур двух стран. В ноябре Токаев приезжал к Путину для переговоров по созданию нового альянса, в который войдут Россия, Казахстан и Узбекистан. Уточняется, что цель союза заключается в координации транспортировки российского газа.